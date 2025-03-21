Ижевск. Удмуртия. В Государственном театре оперы и балета Удмуртской Республики имени П. И. Чайковского полным ходом идут репетиции новой постановки — балета «Медный всадник» по одноимённой поэме А. С. Пушкина. Режиссёр-постановщик спектакля, главный балетмейстер театра Николай Маркелов рассказал «Сусанину» подробности предстоящей премьеры.

«Уникальность заключается в том, что этот спектакль — мировая премьера. Одноимённый спектакль существует, но на музыку Рейнгольда Глиэра. Моё решение было сделать его на музыку Чайковского. Потому что мы — родина великого композитора. Давно искал тему для балета именно на музыку Чайковского. И вот, после постановки «Пиковой дамы» в прошлом году, эта идея реализовалась.

Первое, что я услышал — симфоническая поэма «Буря» Петра Ильича. У неё такое «водное» состояние, тема Невы, состязания стихии и человека — всё это натолкнуло на мысль об этом спектакле», — признался режиссёр.

Он подчеркнул, что в постановке будет звучать не балетная музыка. Автором либретто и музыкальной подборки фрагментов произведений из наследия Чайковского стал сам Николай Маркелов.

«Это фрагменты симфонических произведений, они не написаны для балета. Это сюита «Франческа да Римини», «Буря», Симфония №5 ми минор, «Торжественный коронационный марш». Такая сложная хореографическая, литературная, музыкальная композиция предстоит», — отметил собеседник.

Спектакль пронизан символизмом. Николай Игорьевич объединил своё восприятие Санкт-Петербурга, начиная с момента его основания Петром I, а последней «точкой» стал город в восприятии Андрея Белого.

«Здесь эпизоды возникают как призраки из бездны. Сцена создания Петербурга — борьба Невы и Петра. Екатерина Великая и сцены дворцовых переворотов. Первый акт венчает создание памятника Этьена Мориса Фальконе», — рассказал Николай Маркелов.

Режиссёр приоткрыл тайну, сказав, что сцену наводнения решено показать не через стандартные для привычной театральной сцены приёмы. Это всплывшие мертвецы, заточенцы, жертвы Петербурга.

«В том числе, и Пушкин, и Чайковский тоже являются жертвами этого города. Эпиграфом являются слова Ахматовой: «Город славы и беды». О чём спектакль? Увидеть и прочувствовать это состояние — эйфория полёта и ощущение срыва в бездну. Это борьба аполлонического и дионисийского — главное в этом спектакле», — подчеркнул Николай Игорьевич.

По его словам, в постановке сойдутся три «сверхчеловека» — царь Пётр, Чайковский и сам Пушкин — мистическая встреча в веках.

Балет «Медный всадник» в постановке Николая Маркелова запланирован к показу на 30 мая для широкой публики. 29 мая намечен закрытый показ для участников Всероссийского библиотечного конгресса.

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