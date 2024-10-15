В Удмуртии утвердили границы территорий семи объектов культурного наследия

Удмуртия. В Удмуртии утвердили границы территорий семи памятников истории и культуры. Об этом сообщает Агентство по госохране объектов культурного наследия.

В границах объекта культурного наследия запрещается капитальное строительство и проведение земляных работ.

Утверждённые границы получили следующие исторические объекты: Троицкая церковь в Алнашах 1834 года постройки, Языческая молельня второй половины XIX века в деревне Кузебаево, Обелиск воинам, павшим в годы Гражданской войны. 1920 года постройки в деревне Писеево, памятник В. И. Ленину 1956 года в Алнашах.

Также утверждены границы воинских захоронений в Дебёсском районе: Братская могила 52 красноармейцев, погибших в борьбе с Колчаком в 1919 году у деревни Ариково, братская могила красноармейцев, погибших в битве с колчаковцами в 1919 году в селе Дебёсы, братская могила 12 красноармейцев, погибших при освобождении села Тыловай от мятежников в 1918 году.