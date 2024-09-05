Четыре новые памятные даты могут появиться в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Удмуртии рассмотрели возможность установления в регионе новых памятных дат. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

Данный вопрос обсуждался на заседании постоянной комиссии по науке, образованию и поддержке развития институтов гражданского общества.

Было выдвинуто предложение установить памятной датой 19 февраля — день рождения классика удмуртской поэзии Флора Васильева. Он написал 12 поэтических сборников на русском и удмуртском языках, а также его книги были переведены сразу на несколько языков. Флор Васильев помогал молодым авторам и находил переводчиков с удмуртского языка на русский. 19 февраля 2024 года исполнилось 90 лет со дня его рождения.

Также в республике хотят отмечать 1 марта — день рождения выдающегося советского художника-живописца и портретиста Алексея Холмогорова. Он стал первым художником региона, кто добился международного признания. Картины Алексея Холмогорова хранятся во многих музеях России, в том числе в Государственной Третьяковской галерее, а также в зарубежных музеях и частных коллекциях. В 2025 году исполнится 100 лет со дня рождения художника.

Помимо этого, в качестве памятной даты предложено установить 7 июля — день рождения удмуртского прозаика, двуязычного писателя Геннадия Красильникова. Большинство своих произведений он самостоятельно перевёл на русский язык. А его роман «Арлэн кутсконэз» («Начало года») положил начало жанру интеллектуального романа в удмуртской прозе.

Ещё одной памятной датой может стать 7 октября — день рождения бесермянского поэта, журналиста Михаила Федотова. Он был научным сотрудником Удмуртского НИИ, корреспондентом, а также успел поработать в разных журналах. Своему наставнику Флору Васильеву поэт посвятил поэму «Бердыши». Помимо сборников стихов Михаил Федотов написал несколько научных статей по вопросам происхождения этнической группы бесермян, живущей на севере Удмуртии.

Семьи выдающихся деятелей, Союз писателей Удмуртии, Минкультуры региона, агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии поддержали предложения об установлении памятных дат. Постоянная комиссия одобрила проект закона и рекомендовала рассмотреть его на сессии Государственного совета.