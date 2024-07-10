К отделочным работам приступили в новом здании ДШИ №3 в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В новом здании ДШИ №3 на улице Кунгурцева в Ижевске приступили к отделочным работам. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в соцсетях.

Строители провели монтаж перегородок на всех четырёх этажах, сейчас завершают технические и штукатурные работы под финальный этап отделки. Заказы на изготовление музыкальных инструментов и оборудования тоже находятся в процессе. В ближайший месяц поступил первое фортепьяно.

Напомним, строительство здания с перерывами идёт с 2013 года. Последняя озвученная дата сдачи объекта — к концу 2024 года.

В новом здании смогут заниматься 725 детей в две смены. Для них откроют новые отделения — графического дизайна, хореографии, электронной музыки. В новом здании будут работать два концертных зала. В большом установят современное звуковое и световое оборудование, в малом — единственный в городе орган.