Городской Сабантуй отметят в Ижевске 30 июня

Ижевск. Удмуртия. Городской Сабантуй (0+) пройдёт в Ижевске в воскресенье, 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Праздник развернётся на двух основных площадках.

На Ижевском ипподроме мероприятия начнутся в 10:00. Гостей праздника ждут спортивные состязания; народные игры и забавы; конные скачки; национальная борьба «Корэш», где определят самого сильного батыра; концерт.

В сквере у ДК «Спартак» в сердце микрорайона Татарбазар (ул. Азина, 84) праздник начнётся в 17:00.