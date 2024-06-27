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Городской Сабантуй отметят в Ижевске 30 июня

15:20, 27 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Городской Сабантуй отметят в Ижевске 30 июня
15:20, 27 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
336
0
#Ижевск\n#Сабантуй
Фото: Миннац УР
336
0

Праздник развернётся на двух основных площадках.

Ижевск. Удмуртия. Городской Сабантуй (0+) пройдёт в Ижевске в воскресенье, 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Праздник развернётся на двух основных площадках.

На Ижевском ипподроме мероприятия начнутся в 10:00. Гостей праздника ждут спортивные состязания; народные игры и забавы; конные скачки; национальная борьба «Корэш», где определят самого сильного батыра; концерт.

В сквере у ДК «Спартак» в сердце микрорайона Татарбазар (ул. Азина, 84) праздник начнётся в 17:00.

15:20, 27 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
336
0
#Ижевск\n#Сабантуй