Национальная библиотека Удмуртии приглашает жителей на квиз «Из истории науки»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт викторина «Из истории науки» (12+). Об этом сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев на своей странице «ВКонтакте».

Участникам квиза предстоит ответить на вопросы об известных научных открытиях, угадать по рисункам и гравюрам из изданий 19-20 веков – что за инструменты изображены на них.

Помимо этого, игроки обогатятся сведениями о Российской академии наук, узнают новые факты из биографии именитых учёных, а также увидят издания научной литературы прошлого из фонда отдела редких и ценных документов.

Викторина состоится 8 февраля в 14:00 в Национальной библиотеке Удмуртии по адресу улица Советская, 11.

Вход на мероприятие свободный, по предварительной записи по телефону: +7 (3412) 65-22-71 (добавочный 132).