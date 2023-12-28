В удмуртской деревне Варзибаш появился арт-объект «Я люблю Варзибаш»

Алнаши. Удмуртия. В деревне Варзибаш Алнашкого района местный житель своими руками сделал арт-объект в виде признания в любви к своей малой родине. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

В населённом пункте появилась сделанная из дерева надпись «Я люблю Варзибаш». При этом, название деревни выкрашено в цвета российского триколора.

Напомним, в этом году жители Удмуртии создали множество подобных арт-объектов. Так, в селе Елово Ярского района по инициативе местных жителей на пустыре в центре села был создан «Парк камней», как дань уважения основателям села. В деревне Золотарёво Глазовского района появился арт-объект в виде резных наличников.