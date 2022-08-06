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Ещё один арт-объект появился в удмуртской деревне Золотарёво

17:00, 06 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
Ещё один арт-объект появился в удмуртской деревне Золотарёво
17:00, 06 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
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#Глазов\n#Удмуртия\n#удмуртская культура
Фото: пресс-служба администрации Глазовского района
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Изготовил его Геннадий Чупин в рамках проекта «Деревня мастеров».

Золотарёво. Удмуртия. Ещё один арт-объект появился в удмуртской деревне Золотарёво. Об этом сообщила пресс-служба администрации Глазовского района республики.

«Думаем, многие знают, что деревню уже украшает деревянное сердце — своеобразное признание в любви к родным местам. Теперь здесь установили резные наличники», — говорится в сообщении.

По задумке автора, они должны стать местом для фотосессий в национальном стиле. Этот арт-объект появился в рамках реализации проекта «Деревня мастеров» от музея «Истоки». Автором деревянного творения стал Геннадий Чупин.

Отмечается, что в соцсетях и офлайн жители Золотарёво благодарят Геннадия Аркадьевича за этот необычный подарок, говоря, что новый арт-объект стал настоящим украшением деревни.

17:00, 06 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
102
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#удмуртская культура