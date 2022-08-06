Золотарёво. Удмуртия. Ещё один арт-объект появился в удмуртской деревне Золотарёво. Об этом сообщила пресс-служба администрации Глазовского района республики.

«Думаем, многие знают, что деревню уже украшает деревянное сердце — своеобразное признание в любви к родным местам. Теперь здесь установили резные наличники», — говорится в сообщении.

По задумке автора, они должны стать местом для фотосессий в национальном стиле. Этот арт-объект появился в рамках реализации проекта «Деревня мастеров» от музея «Истоки». Автором деревянного творения стал Геннадий Чупин.

Отмечается, что в соцсетях и офлайн жители Золотарёво благодарят Геннадия Аркадьевича за этот необычный подарок, говоря, что новый арт-объект стал настоящим украшением деревни.