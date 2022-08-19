Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Бегемот в цирке Лонгрид Энтузиазм и инициатива: социальные проекты из Удмуртии получили поддержку ЛУКОЙЛа Лонгрид Электрокары: плюсы и минусы экологичного транспорта Лонгрид

Ижевские художники нарисовали портрет Салтыкова-Щедрина на фасаде библиотеки в Сарапуле

13:30, 19 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Ижевские художники нарисовали портрет Салтыкова-Щедрина на фасаде библиотеки в Сарапуле
13:30, 19 августа, 2022
Екатерина Сентемова
28
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#библиотека\n#граффити\n#писатель
Фото: vk.com/vmshestakov
28
0

Панно появилось благодаря победе в грантовом конкурсе.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле на фасаде Центральной библиотеки имени Надежды Крупской появилось граффити с Михаилом Салтыковым-Щедриным. Об этом сообщил глава Сарапула Виктор Шестаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Цветной полномасштабный портрет великого русского писателя-сатирика можно заметить на углу улиц Горького и Красноармейской. Ранее на этом месте был дом Михеева на улице Богоявленской и усадьба купца Козлова на Троицкой, где нередко останавливался Михаил Евграфович, исполняя обязанности чиновника особых поручений.

Панно в стиле граффити нарисовала бригада ижевских художников студии «Арт Парти». Проект «Роскошь человеческого общения», посвященный 200-летию Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, воплотили в жизнь благодаря победе в грантовом конкурсе культурных инициатив.

13:30, 19 августа, 2022
Екатерина Сентемова
28
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#библиотека\n#граффити\n#писатель