Ижевские художники нарисовали портрет Салтыкова-Щедрина на фасаде библиотеки в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле на фасаде Центральной библиотеки имени Надежды Крупской появилось граффити с Михаилом Салтыковым-Щедриным. Об этом сообщил глава Сарапула Виктор Шестаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Цветной полномасштабный портрет великого русского писателя-сатирика можно заметить на углу улиц Горького и Красноармейской. Ранее на этом месте был дом Михеева на улице Богоявленской и усадьба купца Козлова на Троицкой, где нередко останавливался Михаил Евграфович, исполняя обязанности чиновника особых поручений.

Панно в стиле граффити нарисовала бригада ижевских художников студии «Арт Парти». Проект «Роскошь человеческого общения», посвященный 200-летию Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, воплотили в жизнь благодаря победе в грантовом конкурсе культурных инициатив.