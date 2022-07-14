Крупнейшее из хранящихся в Удмуртии дореволюционное полотно «Казнь Ермака» отреставрируют

Сарапул. Удмуртия. Картину Павла Сведомского «Казнь Ермака» отреставрируют московские специалисты. Об этом сообщает министерство культуры Удмуртской Республики.

Полотно 6 м на 4 м автор начал создавать в последние годы своей жизни, однако не успел закончить. Художник скончался в 1904 году в Риме.

В начале 20 века учредители музея направили письмо художнику Александру Сведомскому, брату Павла Александровича, который жил рядом с Сарапулом. В письме содержалась просьба пожертвовать музею коллекции предметов «имеющих интерес для музея, а также хотя бы одной из картин или даже эскизов Ваших и Вашего талантливого брата Павла Александровича». Он согласился и пожертвовал музею неоконченную картину покойного брата.

Сейчас она хранится в фондах Сарапульского музея-заповедника — это крупнейшее дореволюционное полотно, находящееся в Удмуртии. На картине изображен привязанный к дереву Ермак, в которого под руководством взрослых дети стреляют из луков. Как рассказывал сам Павел Сведомский своему другу Дмитрию Шабердину, сохранилось предание, что тело покорителя Сибири, который утонул в Иртыше, нашли татарские отряды. Озлобленные на врага, они решили излить свою ненависть. Именно это хотел отобразить Павел Александрович.

Отмечается, что размеры полотна на сегодняшний день пока не позволяют выставить его в музее для посетителей. Кстати, сами сотрудники музея ранее ни разу не видели творение, а имели лишь представление, благодаря изображению на почтовой открытке. Дело в том, что раскручивать полотно они не имеют права по музейным правилам, поскольку в процессе должны присутствовать реставраторы.

Сделать это удалось с приездом представителей Академии художеств России: полотно расстелили в одном из залов музея. Оно оказалось в неплохом состоянии. Специалисты из Москвы согласились помочь Сарапулу в сохранении и реставрации.

Стоит сказать, что творения братьев Сведомских представлены в музее и иными работами, увидеть которые можно в выставочном комплексе Сарапульксого музея-заповедника «Дача Башенина»: «Прибой», «Трубка», «Голова Богоматери», «Мужской портрет», «Вечер».