В Удмуртии откроют год культурной столицы финно-угорского мира

Алнаши. Удмуртия. В деревне Байтеряково Алнашского района откроют год культурной столицы финно-угорского мира. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Мероприятие состоится 28 февраля в 17:00 в Байтеряковском сельском культурном центре, который является Центром финно-угорской культуры.

В этот день в центре откроется выставка картин «Великий Лес. Великая Степь» художника Ленара Ахметова, пройдут выступления финно-угорских коллективов, этнофутуристические перфомансы, а также будет презентован официальный сайт.

Для гостей проведут обряд завязывания полотенец на Небесном Столбе благодарения ЙЫБЫРТТОН ИН ЮБО, который станет арт-объектом на целый год.

Также на мероприятии будут работать несколько площадок: выставка изделий от Алнашского Дома ремесел, сувенирная лавка «Синпель сэрег», ярмарка удмуртского меда «Чечым сэрег» и интерактивный мастер-класс «Чеберай азбар», на котором можно будет изготовить эмблему культурной столицы.

По данным пресс-службы Дома дружбы народов Удмуртии, деревня Байтеряково получила звание столицы благодаря обширному культурному прошлому, развитию международных связей и хорошо проработанной заявке на проект. В 2014 году этот титул присудили деревне Старые Быги Шарканского района.

Международная программа «Культурная столица финно-угорского мира» появилась в 2013 году. Проект создали для повышения осведомленности об уральских народах и языках, укрепления финно-угорского единства и стимулирования местного развития в финно-угорском мире.

Напомним, что деревню Байтеряково признали культурной столицей финно-угорского мира летом в 2021 году.