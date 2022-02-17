Священную рощу в Удмуртии признали объектом культурного наследия

Алнаши. Удмуртия. В список объектов культурного наследия Удмуртии в качестве достопримечательного места включили памятник истории и этнографии «Удмуртско-марийское священное место «Булда» / «Ильма чара». Об этом сообщили в Агентстве по госохране ОКН республики в четверг, 17 февраля.

Объект представляет собой удмуртское святилище Булда (племенное божество южных удмуртов) или Булдавöсь (Булда — наименование божества + удм. вöсь моление) в лесном массиве бывшего Ушковского леса, Кокшанская дача. Лес в Алнашском районе окружён деревнями Варали, Пирогово, Удмуртский Ятцаз, Верхнее и Нижнее Котнырево, Удмуртское Гондырево, Марийское Гондырево.

В ведомстве отметили, что сакральное место функционировало здесь в XVIII – начале XX века. Общественные моления проводились один раз в три-четыре года, в период летнего солнцестояния после завершения посевной и до начала сенокоса, приуроченного к Троице или Петрову дню. Однако молились здесь не только жители окрестных деревень. Приезжали за сотню вёрст и удмурты Малмыжского уезда Вятской губернии.

Марийцы из деревни Варали также почитали капище удмуртов и называли его по-разному: Ильма-чара (поляна божества Ильма / Инмара, от удм. Инмар + мар. чара, поляна), Кереметь (от наименования божества дикой природы марийцев, удмуртов, чувашей), Семиколенная гора (склоны возвышения, на котором было устроено святилище, имеют семь волнообразных уступов), Патыр-курык (гора Богатырь), Ильма-курык (гора Ильма, Инмара).

В настоящее время сакральное место представляет собой лесную поляну на участке липняка с примесью широколиственных, мелколиственных и небольшим участием темнохвойных пород. В центральной части некогда стоял огромный священный дуб, спиленный злоумышленниками после 2000 года.

По данным исследователей, традиционные обряды как удмуртов, так и марийцев, перестали совершаться здесь в советский период. Однако моления на данном месте постепенно возрождаются.