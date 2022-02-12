Звание «Народного мастера Удмуртии» предложили ввести в республике

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в рамках Года культурного наследия народов России особое внимание предложили уделить роли традиционных ремёсел. Предложениями поделились участники обсуждения плана мероприятий тематического года. По словам министра культуры республики Владимира Соловьёва, именно с вопроса «Года наследия» началось первое аппаратное совещание при главе Удмуртии в 2022 году

Напомним, заинтересованные эксперты от учреждений культуры и органов власти посвятили этому вопросу заседание, прошедшее в стенах Госсовета Удмуртии в пятницу, 11 февраля.

В ходе прений руководитель удмуртского государственного театра фольклорной песни и танца «Айкай» Пётр Данилов напомнил, что приближается 21 февраля — День народного языка, и эту дату надо обязательно зафиксировать. Также он предложил провести фестиваль национального костюма.

«Под этим названием много созвучных тем в плане, но самое главное — завершить фестиваль парадом народов Удмуртии в их национальных костюмах, приурочив к Дню России», — сказал Пётр Павлович.

Он также обратил внимание на вовлечение молодёжи — насколько глубоко присутствует подростковый возраст во всех подобных мероприятиях тематического года?

«Считаю необходимо озвучить эту проблему — дети отходят от народной культуры, теряют родной язык. Через эту призму необходимо преподнести план всех мероприятий», — сказал Данилов.

Владимир Соловьёв в ответном слове сообщил, что в Минобрнауки республики уже внесены предложения подобного характера, а Агентства по делам молодёжи пока в республике нет, оно формируется.

«Но когда оно появится, указ президента — для них тоже документ для дальнейших действий. Согласен, что молодёжь надо подтягивать к нашим мероприятиям. Посмотрим, через какие механизмы можем это сделать. Например, многие платные мероприятия можно попытаться внести в число проводимых по «Пушкинской карте». К сожалению, в плане развития фольклора у нас не так много предложений. И молодёжь идёт на развлекательные мероприятия. И с меньшим азартом участвует в подобных мероприятиях», — признался министр культуры.

Кандидат искусствоведения, доцент УдГУ Елена Ковычева призвала в Год культурного наследия уделить больше внимания мастерам-ремесленникам.

«Предлагаю в нашей республике ввести новое звание «Народный мастер Удмуртии». Такие звания есть в соседних регионах России. Мы должны нашим мастерам отдать дань уважения в этом году. Дать им почувствовать, что они как носители традиционных технологий — необычайная ценность нашего общества», — сказала Елена Ковычева.

Она призвала провести фестиваль с демонстрацией изделий мастеров, «чтобы это была не обычная ярмарка-продажа».

«Пусть бы на этом фестивале были показаны брендовые ремёсла, которые являются гордостью каждого района. Тогда будет понятно, кого награждать», — сказала Ковычева.

Учёный секретарь Нацмузея Удмуртии Юрий Перевозчиков отметил, что в плане не много вопросов, связанных с таким огромным пластом материального наследия как археология. Ведь в 2023 году отмечается 50-летие Камско-Вятской археологической экспедиции.

Директор госфилармонии Алексей Фомин поднял вопрос издания партитур композиторов Удмуртии. Кроме того, говоря об академической музыке наших земляков, была затронута тема исполнительства.

«У нас есть замечательный оперный театр. Если мы не будем исполнять наши музыкальные спектакли, то кому они будут нужны. Нужно поднимать вопрос об использовании того музыкального наследия, которое есть у Удмуртии», — сказал Алексей Фомин.

Депутат Госдумы от Удмуртии Лариса Буранова также отметила, что объявление года тематическим — это инструмент актуализации проблемы и темы. Чтобы на это больше обращалось внимания. Федеральный парламентарий предложила включить в программу мероприятия по этнокультурному образованию во всех уровнях.

И. о. руководителя Агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии Ирина Савина подняла вопрос — заложено ли финансирование на проведение тематического года в республике?

«Мы планируем составлять некий план финансирования на выполнение мероприятий? Если да, то предложений по сохранению будет много. Если нет, то будем идти по собственному текущему плану», — отметила Савина.

Министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв ответил, что подобный вопрос стоит направить министру финансов, он же пока не готов комментировать.

«У меня такие же вопросы по многим мероприятиям, от которых отказались именно из-за отсутствия финансирования. Идей много, а за счёт чего реализовать — не ясно. Надо быть реалистами», — резюмировал Владимир Михайлович.