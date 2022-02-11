В Удмуртии обсудили план мероприятий проведения Года культурного наследия народов России

Ижевск. Удмуртия. В Госсовете Удмуртии прошло обсуждение плана основных мероприятий по проведению в республике Года культурного наследия народов России. В нём приняли участие руководители соответствующих министерств, ведомств и республиканских учреждений культуры. Модератором встречи выступила председатель постоянной комиссии Госсовета по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике Татьяна Ишматова.

«Самое важное — не только выстроить в общий план мероприятия, которые и так проходят в республике, но и укрепить конкретными государственными и ведомственными программами, которые бы обеспечили большее финансирование. Чтобы эти направления уже смогли вылиться в систему», — сказала Татьяна Ишматова.

Она отметила, что речь идёт о том, чтобы систематизировать, создать реестр объектов нематериального культурного наследия Удмуртии. Это и научное сопровождение, и экспедиции, и занесение в общую базу, цифровое сопровождение — целый портал.

«Очень бы хотелось, чтобы на федеральном уровне наконец-то был принят закон о нематериальном культурном наследии. Тогда нам было бы проще укрепить позиции, чтобы укрепить это направление. Показать, что оно является важным и базовым», — рассказала Ишматова.

Парламентарий подчеркнула, что при этом не стоит забывать, что внимания требуют и материальные памятники. Этому вопросу также уделяется большое внимание в программе.

«Если сегодня мы не будем принимать попыток по сохранению этих уникальных объектов, то в будущем сохранять будет нечего. Этот блок вопросов тоже должен найти отражение в общем плане», — резюмировала Татьяна Витальевна.

Напомним, президент России Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал указ о том, что 2022 год объявляется Годом культурного наследия народов России. При этом старт этого «года» намечен на весну. Отметим, что в июне прошлого года в Удмуртии был принят закон о нематериальном культурном наследии.

«К первой годовщине планируется провести мониторинг — как он реализуется. Пробуксовка пока чувствуется по многим вопросам, пока он ещё не заработал в полную силу», — призналась Татьяна Ишматова.