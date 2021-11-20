В Удмуртии началась подготовка к празднованию Гербера

Его планируют провести в Малой Пурге 18 июня 2022 года.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малой Пурге состоялся первый организационный комитет по празднованию удмуртского национального праздника Гербер. Об этом сообщила пресс-служба Миннаца Удмуртии.

Во встрече приняли участие и. о. министра национальной политики Людмила Соковикова, глава Малопургинского района Сергей Юрин, а также представители Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш», сотрудники министерства, Дома Дружбы народов и администрации района.

Собравшиеся обсудили концепцию и место празднования. Планируется, что в 2022 году Гербер состоится 18 июня на территории Малопургинского района.

Напомним, что в 2021 году Гербер прошёл 26 июня. Мероприятие принимал Вавожский район — родина основоположника удмуртской государственности Кузебая Герда. Темой празднования стали воршуды (родовые объединения удмуртов), издревле населявшие территорию района.