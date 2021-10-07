Филармония и театры Ижевска переносят свои выступления из-за новых ограничений

Показ некоторых спектаклей пришлось полностью отменить.

Ижевск. Удмуртия. В связи с новыми ограничениями из-за коронавируса, филармония и театры Ижевска начали переносить свои программы.

В Удмуртской государственной филармонии для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции, концерты, которые должны были пройти в октябре 2021 года, перенесли на ноябрь и декабрь. «Вечер французской музыки» состоится в январе 2022 года, а концерт Русского народного хора Пятницкого полностью отменяется. Гражданам вернут средства за билет.

В афише государственного театра оперы и балета также произошли изменения. Спектакли «Юнона и Авось» и «Золушка», запланированные на 9 и 10 октября еще будут сыграны в эти даты, но балеты «Корсар» и «Жизель» переносятся на ноябрь и декабрь 2021 года. Опера «Евгений Онегин» состоится уже в январе 2022 года.

Мюзикл «Летучий корабль» и оперу «Любовный напиток» отменили, все приобретенные билеты нужно сдать в кассу театра, на его сайте или сайте «Борисбилет».

Драматический театр «Молодой человек» переносит с октября на ноябрь только один спектакль — «ФАНТАЗЁРЫ.ОГУРЦЫ». Все остальные постановки сыграны не будут.

Гастроли Архангельского театра драмы в Русском драматическом театре Удмуртии также подверглись изменениям. Спектакли «Ревизор», «Баба Шанель» и «Курица, или подземные жители» состоятся в декабре 2021 года. Постановки «Спасти камер-юнкера Пушкина» и «Царь Эдип» отменяются.

В афишах филармонии и театров еще возможны изменения, поэтому информацию необходимо уточнять в группах или на сайтах.