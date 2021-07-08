Жители Ижевска смогут до премьеры оценить сценографию и костюмы спектакля «Вий / За чертой»

К участникам Школы современного зрителя можно будет присоединиться онлайн.

Ижевск. Удмуртия. Участники Школы современного зрителя в Ижевске наблюдают за созданием спектакля «Вий / За чертой» Русского драмтеатра с первой репетиции. Гоголевский хоррор о столкновении с потусторонними силами ставит номинант «Золотой маски» этого года, режиссер Артем Устинов.

Премьера назначена на 15 июля. До первого показа учеников Школы современного зрителя ждет еще один мастер-класс - от художника-постановщика спектакля Аси Бубновой.

Ученикам предстоит внимательно изучить все подробности сценографического решения и детали костюмов. В магическом, а в случае с «Вием» даже мистическом пространстве сцены нет абсолютно ничего неважного.

Для того, чтобы ничего не пропустить, «школьники» поднимутся на сцену и попробуют освоить ее пространство. Присоединиться к ним можно будет онлайн. Оценить визуальную концепцию премьеры позволит трансляция в группе информационного агентства «Сусанин» в «ВКонтакте». Начало в 16:00 11 июля. Также трансляция будет вестись в группе Русского драматического театра.