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Жители Ижевска смогут до премьеры оценить сценографию и костюмы спектакля «Вий / За чертой»

15:40, 08 июля, 2021
Жители Ижевска смогут до премьеры оценить сценографию и костюмы спектакля «Вий / За чертой»
15:40, 08 июля, 2021
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#культура\n#искусство\n#Ижевск\n#Русский драматический театр\n#театр\n#общество
Фото: Русский драматический театр
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К участникам Школы современного зрителя можно будет присоединиться онлайн.

Ижевск. Удмуртия. Участники Школы современного зрителя в Ижевске наблюдают за созданием спектакля «Вий / За чертой» Русского драмтеатра с первой репетиции. Гоголевский хоррор о столкновении с потусторонними силами ставит номинант «Золотой маски» этого года, режиссер Артем Устинов.

Премьера назначена на 15 июля. До первого показа учеников Школы современного зрителя ждет еще один мастер-класс - от художника-постановщика спектакля Аси Бубновой.

Ученикам предстоит внимательно изучить все подробности сценографического решения и детали костюмов. В магическом, а в случае с «Вием» даже мистическом пространстве сцены нет абсолютно ничего неважного.

Для того, чтобы ничего не пропустить, «школьники» поднимутся на сцену и попробуют освоить ее пространство. Присоединиться к ним можно будет онлайн. Оценить визуальную концепцию премьеры позволит трансляция в группе информационного агентства «Сусанин» в «ВКонтакте». Начало в 16:00 11 июля. Также трансляция будет вестись в группе Русского драматического театра

15:40, 08 июля, 2021
0
#культура\n#искусство\n#Ижевск\n#Русский драматический театр\n#театр\n#общество