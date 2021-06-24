В Ижевске открылась первая детская академия хореографии международного совета по танцу ЮНЕСКО

Участники ансамбля «Атлантида» теперь смогут перенимать опыт мировых хореографов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске открыли первое и пока единственное в стране образовательное учреждение международного совета по танцу на базе ансамбля современного и эстрадного танца «Атлантида».

Этой весной ансамбль побывал на конкурсе в Москве. Хотя он и не получил гран-при, но поразил судей своим потенциалом, с которым можно и нужно работать дальше. Было принято решение создать на базе коллектива официальное представительство академии хореографии ЮНЕСКО в Удмуртии.

23 июня в школе № 32, где занимается ансамбль «Атлантида», прошло торжественное открытие академии. «Сегодняшний день войдет в историю. Вы уже вошли в историю России, историю Удмуртии, историю города Ижевска. Такого не было еще никогда. Вы первые», - поздравил участников ансамбля заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.

На 2 дня в Удмуртию приехали руководитель Московской секции международного совета по танцу ЮНЕСКО и знаменитые хореографы Кирилл Ермоленко, Андрей Логинов и Вероника Беркаева. Специально для «Атлантиды» они разработали программу с уроками и танцевальными мастер-классами.

«Это довольно большая интенсивная программа, разносторонняя и специально подобранная под коллектив. За определенное количество часов в зале дети получают большой материал. Также мы консультируем руководство по многим вопросам управления ансамблем», - поделился заслуженный артист Российской Федерации Кирилл Ермоленко.

Благодаря созданию академии танцоры «Атлантиды» смогут и дальше заниматься с профессиональными хореографами со всего мира. Уроки будут проходить как в онлайн-, так и оффлайн-форматах.

«Наши талантливые танцоры достойны того, чтобы с ними занимались прославленные хореографы страны и мира – именно такую возможность дает Ижевску открытие академии», - отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.На данный момент под руководством Кирилла Ермоленко дети готовят постановку мюзикла, с которым планируют поехать в Сочи. Также участники коллектива пригласили главу Ижевска отправиться с ними в Париж.