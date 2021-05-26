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Ижевская акция «Хор отцов» может выйти на всероссийский уровень

08:30, 26 мая, 2021
Екатерина Сентемова
Ижевская акция «Хор отцов» может выйти на всероссийский уровень
08:30, 26 мая, 2021
Екатерина Сентемова
158
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мужчины\n#песня\n#акция\n#День Победы
Фото: ИА "Сусанин"
158
0

Глава Удмуртии поддержал эту инициативу.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии председатель ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Андрей Тимофеев предложил ижевскому проекту «Хор отцов» выйти на международный уровень. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.  

Инициатором проекта является совет отцов Удмуртской Республики. Учитывая его одобрение, глава Удмуртии Александр Бречалов поддержал инициативу расширения проекта. 

Первый раз «Хор отцов» выступил 23 февраля в сквере победы, где 11 лучших хоров города представили свои композиции. День Победы стал еще одним поводом продолжить акцию, и 9 мая на Центральной площади Ижевска 900 отцов и сыновей исполнили песни военных лет. Видео с их выступления набрали десятки тысяч просмотров по всей России. 

Председатель совета отцов Удмуртской Республики, заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков надеется, что акция станет наравне с Бессмертным полком, и отцы с сыновьями, исполняя песни, будут отдавать дань памяти подвигу героев. 

08:30, 26 мая, 2021
Екатерина Сентемова
158
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мужчины\n#песня\n#акция\n#День Победы