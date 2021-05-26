Ижевская акция «Хор отцов» может выйти на всероссийский уровень

Глава Удмуртии поддержал эту инициативу.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии председатель ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Андрей Тимофеев предложил ижевскому проекту «Хор отцов» выйти на международный уровень. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Инициатором проекта является совет отцов Удмуртской Республики. Учитывая его одобрение, глава Удмуртии Александр Бречалов поддержал инициативу расширения проекта.

Первый раз «Хор отцов» выступил 23 февраля в сквере победы, где 11 лучших хоров города представили свои композиции. День Победы стал еще одним поводом продолжить акцию, и 9 мая на Центральной площади Ижевска 900 отцов и сыновей исполнили песни военных лет. Видео с их выступления набрали десятки тысяч просмотров по всей России.

Председатель совета отцов Удмуртской Республики, заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков надеется, что акция станет наравне с Бессмертным полком, и отцы с сыновьями, исполняя песни, будут отдавать дань памяти подвигу героев.