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В Ижевске сводный хор отцов и сыновей исполнит военные песни в День Победы

16:05, 29 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
В Ижевске сводный хор отцов и сыновей исполнит военные песни в День Победы
16:05, 29 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
231
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#День Победы\n#мужчины\n#песня\n#акция
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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Присоединиться к хоровому исполнению песен может любой желающий.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в День Победы сотни мужчин исполнят военные песни. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

9 мая в 18:00 на Центральной площади перед домом правительства мужской хор исполнит песни «Священная война», «Десятый наш десантный батальон» и «Катюша».

«Впервые акция «Хор отцов» прошла 23 февраля. Тогда даже морозная погода не помешала нам выйти на сцену. День Великой Победы - прекрасный повод продолжить акцию. В сводный хор мы планируем объединить минимум 500 мужчин. Уверен, что акция станет ежегодной, ее поддержит Удмуртия, а затем и вся Россия», - рассказал заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике, председатель совета отцов Удмуртии Дмитрий Чистяков.

Во Дворце детского (юношеского) творчества прошла уже вторая репетиция, а генеральный прогон пройдет 5 мая в 21:00 на Центральной площади Ижевска.

16:05, 29 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
231
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#День Победы\n#мужчины\n#песня\n#акция