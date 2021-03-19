Неделя детской и юношеской книги стартует в Удмуртии

Центральной площадкой проведения «Книжкиной недели» станет Республиканская библиотека для детей и юношества.

Ижевск. Удмуртия. Открытие Недели детской и юношеской книги состоится 20 марта в Ижевске. Это ежегодное всероссийское мероприятие, направленное на популяризацию чтения и произведений детских писателей и поэтов, сообщает Министерство культуры и туризма Удмуртии. Самое активное участие в Неделе ежегодно принимает Республиканская библиотека для детей и юношества. Литературно-досуговая программа «Веселые приключения в стране Чтения» пройдет здесь с 20 марта по 2 апреля.

Помимо традиционных книжных выставок и презентаций новинок, юных читателей ждет кинолекторий, посвященный творчеству режиссера-сказочника Александра Роу, медиабеседы о роли Удмуртии в покорении космоса, квест-игры и викторины по произведениям Артура Конан Дойла и книгам Джоан Роулинг, а также мастер-классы по изготовлению оригинальных книжных закладок.

Программа Недели детской и юношеской книги.

Справка. Впервые праздник детской книги «Книжкины именины» был проведен по инициативе детского писателя Льва Кассиля 26 марта 1943 года в Москве, в Колонном зале Дома Союзов. Его организаторами стали Людмила Дубровина, директор издательства «Детгиз», лектор-фронтовик Главного политического управления Красной Армии и писатель Лев Кассиль. Активное участие в празднике приняли Самуил Маршак, Сергей Михалков, Агния Барто, Михаил Пришвин.

С 1944 года Неделя детской книги стала Всесоюзной и проходила во всех городах и сёлах СССР. Всероссийская неделя детской и юношеской книги традиционно проводится каждый год в дни весенних школьных каникул.