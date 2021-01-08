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Музыкант-изобретатель из Удмуртии создал уникальную гармонь

17:00, 08 января, 2021
Юрий Абашев
Музыкант-изобретатель из Удмуртии создал уникальную гармонь
17:00, 08 января, 2021
Юрий Абашев
209
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#музыка\n#музыканты
Фото: скриншот из видео
209
0

Для сборки инструмента Василий Пушин использовал детали от шести гармоней, одного аккордеона и баяна.

Ижевск. Удмуртия. Музыкант-изобретатель из Удмуртии Василий Пушин собрал уникальные гармони. Об это сообщает ГТРК «Удмуртия».

Один инструмент отличается компактностью и высокой громкостью. Пушин поместил в него «голоса» немецкого аккордеона «Weltmeister».

«Я для этой гармони сделал два запасных меха. Играть на ней придётся много», — отметил музыкант.

Среди собранных новинок есть уникальная гармонь, которой, по словам Пушина, больше нигде нет в мире. Инструмент может без особых усилий менять свою тональность, что крайне удобно на концертах. Раньше приходилось возить с собой две гармони.

Внутри уникального инструмента детали от одного аккордеона, баяна и шести гармоней.

                                                                  

17:00, 08 января, 2021
Юрий Абашев
209
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#музыка\n#музыканты