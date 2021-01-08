Музыкант-изобретатель из Удмуртии создал уникальную гармонь

Для сборки инструмента Василий Пушин использовал детали от шести гармоней, одного аккордеона и баяна.

Ижевск. Удмуртия. Музыкант-изобретатель из Удмуртии Василий Пушин собрал уникальные гармони. Об это сообщает ГТРК «Удмуртия».

Один инструмент отличается компактностью и высокой громкостью. Пушин поместил в него «голоса» немецкого аккордеона «Weltmeister».

«Я для этой гармони сделал два запасных меха. Играть на ней придётся много», — отметил музыкант.

Среди собранных новинок есть уникальная гармонь, которой, по словам Пушина, больше нигде нет в мире. Инструмент может без особых усилий менять свою тональность, что крайне удобно на концертах. Раньше приходилось возить с собой две гармони.

Внутри уникального инструмента детали от одного аккордеона, баяна и шести гармоней.