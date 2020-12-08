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«Почетный удмурт»: вспоминая Энвиля Касимова

11:20, 08 декабря, 2020
«Почетный удмурт»: вспоминая Энвиля Касимова
11:20, 08 декабря, 2020
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#Энвиль Касимов\n#культура\n#общество\n#творчество
Фото: facebook.com/envilkasimov
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В Сети появился фильм о человеке, изменившем сознание нескольких поколений.

Ижевск. Удмуртия. Близкие Энвиля Касимова поделились воспоминаниями о нем. В Сети появился фильм «Почетный удмурт», снятый изданием Tatarstan News. В 20-минутной ленте о художнике, журналисте, поэте, политике рассказывают его дочь Елена и помощник Дмитрий Черемных.
«Большинство из нас живет всю жизнь с вопросом «что останется после меня?». Большинство после смерти остаётся лишь в памяти родных и друзей. И только одаренные, уникальные люди могут оставить после себя наследие, которое способно волновать сознание людей, мотивировать на свершения и быть примером для подражания», - говорится в описании к фильму. «Почетный удмурт» - фильм о человеке, изменившем сознание нескольких поколений, подчеркивают авторы.
Напомним, что Энвиль Касимов ушел из жизни 24 июля этого года. Его похоронили в Кестыме Балезинского района. В Ижевске же открыли филиал могилы художника.
11:20, 08 декабря, 2020
323
0
#Энвиль Касимов\n#культура\n#общество\n#творчество