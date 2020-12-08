«Почетный удмурт»: вспоминая Энвиля Касимова

В Сети появился фильм о человеке, изменившем сознание нескольких поколений.

Ижевск. Удмуртия. Близкие Энвиля Касимова поделились воспоминаниями о нем. В Сети появился фильм «Почетный удмурт», снятый изданием Tatarstan News . В 20-минутной ленте о художнике, журналисте, поэте, политике рассказывают его дочь Елена и помощник Дмитрий Черемных.

«Большинство из нас живет всю жизнь с вопросом «что останется после меня?». Большинство после смерти остаётся лишь в памяти родных и друзей. И только одаренные, уникальные люди могут оставить после себя наследие, которое способно волновать сознание людей, мотивировать на свершения и быть примером для подражания», - говорится в описании к фильму. «Почетный удмурт» - фильм о человеке, изменившем сознание нескольких поколений, подчеркивают авторы.