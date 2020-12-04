Инклюзивная студия танцев из Удмуртии победила в Большом кубке «Inclusive Dance»

Также участники взяли Гран-при.

Ижевск. Удмуртия. Ижевская инклюзивная студия танцев «Рекавери» победила в Большом кубке «Inclusive Dance». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Помимо этого ребята из Ижевска взяли Гран-при, а их танцевальный номер «Мама» экспертное жюри назвало лучшим номером 2020 года.

18-й благотворительный фестиваль танцев «Inclusive Dance» в этом году из-за пандемии прошёл в онлайн-формате. Накануне, 3 декабря, основательница студии Жанна Дмитриева встречалась с главой Удмуртии Александром Бречаловым в рамках его общения с руководителями общественных организаций для людей с ограниченными возможностями.

«Мы ежегодно участвуем в Большом кубке Inclusive Dance. В этом году в программе гала-концерта были представлены лучшие инклюзивные танцевальные постановки из 11 регионов России, а также из Эстонии, Австрии, Индонезии и других стран. Мы очень гордимся, что получили такое признание», — поделилась Жанна Дмитриева.

Глава региона подчеркнул, что подобные встречи с творческими коллективами подстёгивают и вдохновляют на дальнейшую работу, несмотря ни на что.

«Вы большие молодцы! Благодаря вашему труду, упорству и таланту Удмуртию узнают далеко за пределами не только республики, но и страны», — отметил Бречалов.

Ижевские инклюзивные студии «Рекавери» и «Бродвей-инклюзив»с помощью танца объединяют детей и молодых людей, в том числе с ограниченными возможностями. Творческие площадки также есть в Можге, Глазове, Уве, Завьялово.