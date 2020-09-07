Музыкальные скамейки появились в музее-усадьбе Чайковского в Воткинске

На них можно послушать аудиоспектакль, посвященный композитору.

Воткинск. Удмуртия. В музее-усадьбе Петра Чайковского в Воткинске обновили центральную входную группу. Об этом информационному агентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе учреждения.



На площадке музея появились декоративные деревья, цветники и две музыкальные скамейки. На них все желающие могут послушать аудиоспектакль, посвященный композитору Петру Чайковскому. В произведение вошли воспоминания о музыканте, а также письма самого Петра Ильича.



