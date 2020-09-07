  • $ 75.18 ↓
  • € 89.04 ↓

Музыкальные скамейки появились в музее-усадьбе Чайковского в Воткинске

09:30, 07 сентября, 2020
Анастасия Шевченко
Музыкальные скамейки появились в музее-усадьбе Чайковского в Воткинске
09:30, 07 сентября, 2020
Анастасия Шевченко
89
0
#культура\n#Воткинск\n#музей\n#Пётр Ильич Чайковский\n#Удмуртия\n#спектакли
Фото: пресс-служба музея-усадьбы Петра Чайковского в Воткинске
89
0

На них можно послушать аудиоспектакль, посвященный композитору.

Воткинск. Удмуртия. В музее-усадьбе Петра Чайковского в Воткинске обновили центральную входную группу. Об этом информационному агентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе учреждения.

На площадке музея появились декоративные деревья, цветники и две музыкальные скамейки. На них все желающие могут послушать аудиоспектакль, посвященный композитору Петру Чайковскому. В произведение вошли воспоминания о музыканте, а также письма самого Петра Ильича.

09:30, 07 сентября, 2020
Анастасия Шевченко
89
0
#культура\n#Воткинск\n#музей\n#Пётр Ильич Чайковский\n#Удмуртия\n#спектакли

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Знакомы ли вы с уральским сленгом?

16:48, 21 августа, 2020

Сможете ли вы узнать русскую классику по эпиграфу?

11:20, 21 августа, 2020

Какая ты кошка?

17:54, 07 августа, 2020

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Бабушка с внуком заблудились в лесу в Удмуртии

14:10, 02 сентября, 2020
3980

Пожар в бывшем кафе «Кораблик» на набережной потушили в Ижевске

3682
19:30, 31 августа, 2020

На набережной Ижевска загорелось кафе «Кораблик»

2414
18:23, 31 августа, 2020

Жителям Удмуртии напомнили о необходимости носить маски

2190
12:10, 02 сентября, 2020

Три человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Удмуртии

2043
09:08, 03 сентября, 2020

В Минздраве уточнили сроки начала вакцинации от коронавируса в России

16:29, 31 августа, 2020
2099

Поступившую в МГИМО дочь замгубернатора Забайкалья затравили в соцсетях

1295
13:57, 01 сентября, 2020

27 школьников из Благовещенска получили ожоги глаз

1188
17:52, 03 сентября, 2020

Ефремов признал свою вину в ДТП с гибелью курьера

1181
11:51, 03 сентября, 2020

Михаил Шуфутинский пообещал напомнить россиянам о «3 сентября»

1139
16:29, 02 сентября, 2020

Принц Гарри затосковал по родине

12:38, 01 сентября, 2020
1677

Особо заразный штамм COVID-19 напал на Индонезию

1471
12:49, 31 августа, 2020

Греция откроет границы для россиян с 7 сентября

1298
11:18, 02 сентября, 2020

Россия добилась от Белоруссии прогресса в создании Союзного государства

1277
17:01, 03 сентября, 2020

Глава МИД Белоруссии заявил о провале «украинского сценария» в его стране

1067
17:53, 02 сентября, 2020

Лонгриды

Понедельник: хороший, плохой, злой?

09:05, 21 августа, 2020
3494

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
7977

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
7428

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
7499

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
6670

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
6988

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
14361

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
12004

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
9523

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
16971

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
15061

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
15043

Статьи

В ижевском микрорайоне Люлли возводят новую автоматизированную котельную

16:46, 24 августа, 2020
2171

Жизнь после К

17:38, 21 августа, 2020
3794

На фестивале «Эктоника и Бабушкина дача» в Удмуртии собрали 890 кг вторсырья

09:19, 20 августа, 2020
2020

Здесь учились сотрудники Google и Microsoft: в Ижевске открылась ИТ-академия «ШАГ»

08:30, 17 августа, 2020
2497

Свой маленький Ижевск на природе

12:36, 13 августа, 2020
3410

Новые возможности от Газпромбанка

08:30, 29 июля, 2020
2782

Удмуртские экологи проведут свою экспертизу проекта завода в Камбарке

09:20, 25 июля, 2020
2676

В Ижевске концессионер реконструирует ЦТП на самых проблемных участках

17:56, 23 июля, 2020
3329

В Ижевск приходит культура осознанного потребления: в городе открылся первый SWOP маркет

14:39, 15 июля, 2020
3039

Массаж нерукотворный (18+)

11:00, 14 июля, 2020
5415

Лечение в лучших клиниках Израиля

09:40, 07 июля, 2020
2974

В сердце города: как проходит реконструкция теплосетей на плотине Ижевского пруда

19:06, 30 июня, 2020
4121

Давай меняться

12:25, 17 июня, 2020
4592

На пути к лучшему будущему

12:40, 16 июня, 2020
6404

Мировая премьера. Volkswagen Jetta в Удмуртии

08:30, 15 июня, 2020
3096

Все в онлайн: как Почта России помогает бизнесу пройти испытание коронавирусом

10:20, 08 июня, 2020
2767

Робот на службе энергетиков Ижевска

09:22, 27 мая, 2020
4371

Андрей Вагнер: пандемия коронавируса не помешает реконструкции теплосетей в Ижевске

19:36, 21 мая, 2020
4030

Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» продолжает оказывать помощь больницам

17:06, 20 мая, 2020
3544

Бездомный пес Желтое ухо

09:20, 20 мая, 2020
6506