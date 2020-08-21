Новый логотип и фирменный стиль для «Музея ИЗО» выбрали в Ижевске

Рабочее название проекта — «Музей изучает сам себя».

Ижевск. Удмуртия. Новый логотип и фирменный стиль для Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств (УРМИИ) выбрали в Ижевске. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Напомним, с 31 июля по 2 августа три команды молодых дизайнеров работали над визуальным языком УРМИИ в рамках дизайн-практикума «Реформа», организованного креативным агентством «13 этаж». По результатам трёх дней работы над поставленной задачей, команды представили профессиональному жюри и горожанам пять вариантов фирменного стиля.

Победила концепция под рабочим названием «Музей изучает сам себя», где центральной идеей стала дуальность институции. По мнению создателей фирменного стиля-победителя, две музы на фронтоне здания музея олицетворяют идею взаимодействия двух полярностей: одна обращена к нам лицом и открыта, а вторая — загадочно повернута спиной. Так и в визуальном стиле, который представила команда, присутствует сочетание известного и неизведанного, пустого и заполненного, главного и второстепенного.

В логотипе за счёт заливки выделено главное — музей искусств. В нем есть место всем направлениям: изобразительному искусству и театру, музыке и современной уличной культуре. Как сообщила директор УРМИИ Вера Вахрушева, музей долго шёл к «Реформе».

«Результаты даже превзошли наши ожидания. Все команды дизайнеров были очень сильными и выбирать из пяти интересных концепций оказалось непросто. Но выбранный в итоге вариант концепции «Музей изучает сам себя» поддержали абсолютно все. Больше всего нам понравилась вариативность нового стиля и логотипа, а также предложение сокращения длинного названия до «Музей искусств» или МИ. Эта концепция действительно на вырост, что очень важно для дальнейшего развития музея», — сказала Вера Вахрушева.



