В Ижевске фестиваль удмуртской музыки «Кубыз-фест» пройдёт онлайн

Для зрителей выступят молодые музыканты и известные исполнители.





Ижевск. Удмуртия. Второй фестиваль удмуртской музыки «Кубыз-фест» в Ижевске пройдёт в актуальном нынче онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Удмуртской Республики.

Трансляция начнётся 25 июля в 17:00.

На мероприятии выступят исполнители народной музыки, в том числе на инструменте кубыз, давшем название фестивалю. Также на сцену выйдут экспериментальные проекты в стилях этно, фолк, рок, поп музыки и авторской песни. Зрители познакомятся как с молодыми артистами, так и услышат уже известных.

В планах у организаторов выпустить альбом с записями молодых музыкантов.

Напомним, что первый «Кубыз-фест» прошёл в 2018 году.