Библионочь-2020 в Ижевске: программа мероприятий

Все встречи пройдут в онлайн-режиме.

Ижевск. Удмуртия. Библионочь-2020 пройдёт в библиотеках Ижевска в субботу, 25 апреля. В рамках режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса все мероприятия пройдут в онлайн-режиме.

Тематика в библиотеках приурочена к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войны. Для того чтобы принять участие в мероприятиях, достаточно пройти по ссылке на группу конкретной библиотеки на сайте «ВКонтакте».

Муниципальные библиотеки Ижевска, 25 апреля

10:00

- мастер-класс «Открытка С Днём Победы!», библиотека-филиал имени Ю. А. Гагарина;

- буктрейлер «Краденый город» по книге Ю. Яковлевой, ЦМДБ имени М. Горького;

- мастер-класс «Голубь мира», библиотека-филиал имени С. Я. Маршака.

11:00

- медиа-презентация «Дети войны в художественной литературе», буктрейлер «Мальчик в полосатой пижаме» по книге Д. Бойна, ЦМДБ имени М. Горького;

- видеоролик «Рыжий кот рассказывает детям о своих героических сородичах», библиотека-филиал имени В. В. Маяковского;

- видеоролик «Четвероногие помощники» — о животных, которые помогали советским воинам в сражениях с фашистскими захватчиками, библиотека-филиал имени И. А. Крылова.

12:00

- мак-практика «Послания от Рода, прошедшего Великую Отечественную войну» от психолога Ольги Русиновой, библиотека-филиал имени В. В. Маяковского;

- видео-открытка «О том, что было — не забудем…» от Елены Ведерниковой. Рисование песком, библиотека-филиал имени Ф. И. Васильева;

- громкие чтения по книге «Шуба» С. Алексеева, библиотека-филиал №19;

- интернет-паззлы «Красной Армии — Слава!», «Аты-баты», библиотека-филиал имени И. А. Крылова;

- стихотворение В. Я. Тяптина «Салют победы» в исполнении Мариам Садыковой (ученицы 3 класса, призёра районного конкурса чтецов «Дети о мире»), библиотека-филиал имени А. П. Чехова.

13:00

- чтение рассказа «Под присмотром прошлого» — прямой эфир с молодым писателем Елизаветой Порфировой. Литературный квиз, библиотека-филиал имени Ф. И. Васильева;

- видеозапись «Саласпилс. Воспоминания узника» — встреча школьников с Ниной Мацулевич, ЦМДБ имени М. Горького;

- мастер-класс «Чехол для кружки «Спасибо за Победу!», библиотека-филиал имени А.П. Чехова;

- семейный караоке-марафон «#ПЕСНИ ПОБЕДЫ!», библиотека-филиал имени П. А. Блинова;

- викторина «Мы — верные дети единой страны» — о татарах — Героях Советского Союза и России, библиотека-филиал имени М. Джалиля.

14:00

- онлайн-викторина «Мы помним — а Вы?», библиотека-филиал №24;

- видеопрезентация «На войне одной минутки не прожить без прибаутки» — о роли юмора и шутки на войне, библиотека-филиал имени Н. К. Крупской;

- мастер-класс «Бабушкам и дедушкам» — поздравительная открытка, библиотека-филиал имени Н. К. Крупской;

- интерактивная викторина «Что было, не забудем…», библиотека-филиал имени И. А. Крылова.

15:00

- видеопрезентация «Война глазами художников» — о том, как плакат и карикатура во время войны поднимали боевой дух солдата, библиотека-филиал имени Н. К. Крупской;

- мастер-класс «Танк из фетра», ЦМБ имени Н. А. Некрасова;

- буктрейлер по книге А. Твардовского «Василий Тёркин» (А. Касумов, победитель районного конкурса буктрейлеров «В сердцах и книгах — память о войне»), видеоролик «На привале» — читают учащиеся МБОУ СОШ №27 (победители районного видеомарафона «Читаем вместе — читаем вслух»), библиотека-филиал №18;

- мастер-класс «Весенний цветок из гофрированной бумаги», библиотека-филиал имени Л. Н. Толстого.

16:00

- онлайн-тест по Великой Отечественной войне. «Проверь себя: хорошо ли ты знаешь основные события этого времени», библиотека-филиал имени Н. К. Крупской;

- видеопрезентация «Как воевал Ижевск», библиотека-филиал имени Ф. Г. Кедрова;

- «Виртуальное путешествие по городам-героям» — Москва, Ленинград, Киев, Мурманск, Керчь, Сталинград, Смоленск, Новороссийск, Одесса, Брест, Тула, Минск и другие, библиотека-филиал №22;

- видео-отзывы читателей «Лучшая книга о Великой Отечественной войне», библиотека-филиал имени Л. Н. Толстого;

- видео с конкурса «Война. Победа. Память» — дети читают стихи о войне, библиотека-филиал имени В. В. Маяковского;

- виртуальный квест «Дорогой памяти», библиотека-филиал №24;

- видео «Читаем о войне» — композиция из пяти эпизодов от театра «Балаганчик» (режиссёр Л. С. Аюпова), библиотека-филиал № 24.

18:00

- психологический тренинг «Ах, война, что ж ты подлая сделала…» — как поменялись мужские и женские роли после войны, библиотека-филиал имени Н. К. Крупской;

- виртуальный тур по местам боевой славы Ижевска, ЦМБ имени Н. А. Некрасова;

- интерактивная игра «Бессмертный литературный полк», ЦМБ имени Н. А. Некрасова;

- видео-прочтение «История войны в памятниках Ижевска» от автора — Юрия Никитина, ЦМБ имени Н. А. Некрасова;

- онлайн-викторина «Наши земляки — герои Великой Отечественной войны», библиотека-филиал №23.

19:00

- медиа-экскурс «Герои-земляки Великой Отечественной войны», ЦМБ имени Н. А. Некрасова;

- мастер-класс «Звезда» из газетной соломки, ЦМБ имени Н. А. Некрасова;

- видеообзор «Пределы человеческие» по книге «Великая Отечественная война», библиотека-филиал №23;

- квиз «От советского информбюро», библиотека-филиал имени И. Д. Пастухова.

20:00

- интерактивный рассказ «Сын без полка», ЦМБ имени Н. А. Некрасова;

- виртуальная экскурсия «Главная стройка военного времени» — о строительстве железной дороги Ижевск — Балезино, библиотека-филиал имени И. Д. Пастухова.

21:00

- концерт «Эхо прошедшей войны», творческой эстрадной студии «KON-ART» ДШИ №9, ЦМБ имени Н. А. Некрасова;

- видео-флешмоб библиотекарей Ижевска «#Читайте книги. Оставайтесь дома!», ЦМБ имени Н. А. Некрасова.

Национальная библиотека Удмуртии, 25 апреля

18:10 презентация новой коллекции Национальной электронной библиотеки Удмуртии «Весточка с фронта». Ее составили фронтовые письма наших земляков, отреставрированные и оцифрованные в рамках одноименной акции библиотеки. Представит коллекцию директор библиотеки Татьяна Тенсина.

18:30 внучка и правнучка ветерана войны М. Ф. Завойских – Анна и Алина Габдуллины – выступят на тему «Лингвистический анализ фронтовых писем нашего деда и прадеда, отреставрированных в рамках проекта “Весточка с фронта”».

18:40 о технологии реставрации фронтовых писем в рамках республиканской акции «Весточка с фронта» расскажет заведующая сектором «Региональный центр консервации и сохранности документов» Светлана Наговицына.

19:00 презентация виртуального музея «Помним и чтим своих героев». Ресурс знакомит с краткими биографиями, наградами, воспоминаниями и включает аудио-, видео- и фотоматериалы о ветеранах. Ведущий презентации — специалист регионального центра организации библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих граждан Андрей Корсаков.

19:30 лекция доцента УдГУ Александра Шкляева «Илья Зорин: врач и поэт». Судьба удмуртского поэта и врача Ильи Зорина.

20:00 с рассказом на тему «Воины в белых халатах: из истории эвакогоспиталей Удмуртии во время Великой Отечественной войны» выступит преподаватель республиканского медицинского колледжа, подполковник медслужбы в отставке Виктор Чудов.

20:30 трансляция видеосюжета о работе библиотек Удмуртии в годы Великой Отечественной войны (об организации передвижных библиотек в госпиталях, воинских частях, призывных пунктах).

С 20:00 до 22:00 произведения о войне и Победе, созданные писателями-фронтовиками из Удмуртии, а также их современниками, прозвучат в исполнении медицинских работников нашей республики.