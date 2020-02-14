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В Сарапуле создадут интерактивный 3D-словарь удмуртского языка

15:50, 14 февраля, 2020
Юрий Абашев
В Сарапуле создадут интерактивный 3D-словарь удмуртского языка
15:50, 14 февраля, 2020
Юрий Абашев
142
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#удмуртский язык\n#удмуртская культура
Фото: ИА Сусанин
142
0

Проект получил поддержку в виде 96,7 тысяч рублей.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле с 1 марта начнут разрабатывать интерактивный 3D-словарь удмуртского языка с поддержкой дополненной реальности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Образовательный продукт появится для сохранения удмуртского языка и будет представлять собой издание интерактивного словаря и разработку приложения с инновационной технологией дополненной реальности», - сказала автор проекта, председатель общественной организации молодёжных национально-культурных объединений Сарапула Юлия Седова.

Словарь появится благодаря победе в конкурсном распределении субсидий социальным некоммерческим организациям. Сумма поддержки составила 96 746 рублей.

Напомним, что недавно в Удмуртии презентовали двухтомный русско-удмуртский словарь.

15:50, 14 февраля, 2020
Юрий Абашев
142
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#удмуртский язык\n#удмуртская культура

 

 

 


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