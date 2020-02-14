Муранское и урановое стекло представили на выставке в Ижевске

Есть здесь и продукция Сюгинского завода Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске открылась выставка «Формула стекла». В пространствах Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств посетители могут проследить весь «путь» — от рассыпчатого песка до витражных стёкол.

В экспозиции — полсотни произведений из коллекции музея и частных собраний, большая часть которых ранее не экспонировалась и впервые показана широкой аудитории.

«Мы долго думали с коллегами, показывать ли стекло. Поняли, что такие редкие уникальные вещи мы не можем не показать нашим посетителям. Многие экспонаты не показывались никогда… Стекло показывается как самостоятельный вид изобразительного искусства», — сказала на вернисаже директор музея Вера Вахрушева.

Экспозиция охватывает период с конца XIX века и до 1990-х годов. Есть здесь знаменитое муранское стекло, изделия из уранового стекла и даже продукция Сюгинского стекольного завода из-под Можги, который был основан ещё в 1835 году.