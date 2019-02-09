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«Всемирный день пельменя»: жители Ижевска поделились фотографиями праздника

17:00, 09 февраля, 2019
Диана Ворончихина
17:00, 09 февраля, 2019
Диана Ворончихина
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#культура\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#новости\n#удмуртская культура\n#пельмени
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
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Обзор социальных сетей.

Ижевск. Удмуртия. 9 февраля – день закрытия фестиваля «Всемирный пельменного фестиваля, который проходит в Удмуртии уже в пятый раз. Ижевчане и гости попробовали не только традиционные удмуртские «пельняни», но и пельмени народов мира.

Лариса Буранова

Друзья! Кто еще не на Центральной площади?!!! Спешите!!! Финальный фестивальный день Всемирного дня пельменей в разгаре! #пельменьфест #миннацУдмуртии25

 
 
 
 
 

#пельменьфест #деньпельменя #бурановскиебабушки #случайностинеслучайны

0 Likes, 0 Comments - Игорь (@gyper18) on Instagram: "#пельменьфест #деньпельменя #бурановскиебабушки #случайностинеслучайны"

#пельменьфест

7 Likes, 3 Comments - herr Diffenbrach (@zizu0) on Instagram: "#пельменьфест"

17:00, 09 февраля, 2019
Диана Ворончихина
83
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#культура\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#новости\n#удмуртская культура\n#пельмени

 

 

 


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