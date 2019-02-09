«Всемирный день пельменя»: жители Ижевска поделились фотографиями праздника

Обзор социальных сетей.

Ижевск. Удмуртия. 9 февраля – день закрытия фестиваля «Всемирный пельменного фестиваля, который проходит в Удмуртии уже в пятый раз. Ижевчане и гости попробовали не только традиционные удмуртские «пельняни», но и пельмени народов мира.

Лариса Буранова Друзья! Кто еще не на Центральной площади?!!! Спешите!!! Финальный фестивальный день Всемирного дня пельменей в разгаре! #пельменьфест #миннацУдмуртии25

#пельменьфест #деньпельменя #бурановскиебабушки #случайностинеслучайны 0 Likes, 0 Comments - Игорь (@gyper18) on Instagram: "#пельменьфест #деньпельменя #бурановскиебабушки #случайностинеслучайны"