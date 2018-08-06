В Удмуртии пройдет открытый конкурс по дизайну интерьера Udmurt Interia Awards 2018

Победитель получит возможность поехать в Милан.

Ижевск. Удмуртия. Открытый конкурс по дизайну жилых и общественных интерьеров Udmurt Interia Awards 2018 пройдет в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма республики, прием заявок на участие стартовал 1 августа.

UIN'18 организуется в рамках фестиваля «Ижевск - столица российского дизайна 2018».

Гран-при конкурса - поездка на выставку Salone del Mobile 2019 в Милан. Победители профессиональных номинаций получат поездку на BATIMAT в Москву.

Прием заявок продлится до 25 сентября 2018. В октябре состоится церемония награждения победителей.

Условия и правила конкурса на сайте uia2018.ru.