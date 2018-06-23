play
pause
  • $ 63.79 ↑
  • € 73.69 ↑

Праздник ткачества начался в Ижевске

11:00, 23 июня, 2018
Александра Бобрович
11:00, 23 июня, 2018
Александра Бобрович
330
0
#культура\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#фестивали\n#мастерство
330
0

Посетить мероприятие ижевчане могут в рамках Всероссийской школы ткачества.

Ижевск. Удмуртия. Праздник ткачества начался в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минкультуры.  

Увидеть мастерство ткачей каждый житель города может в парке им. Кирова с 10.00 до 16.00. В частности, во время Праздника можно посмотреть весь процесс создания пряжи и детально узнать об одном из способов ее обработки.  

Также в рамках мероприятия состоится уникальный флеш-моб «Мелодия тканого полотна». «Одновременно будут работать 20 ткацких станков, заправленных основами с различными техниками ткачества (половик, пестрядь, восьми ремизка, четырех ремизка, браная, различные виды переборной техники, закладная техника, полотняное, ажурное, выборное)», - говорится в сообщении Минкультуры.  

Отмечается, что посетить Праздник ижевчане могут в рамках Всероссийской школы ткачества. Она будет проходить в Удмуртии до 28 июня. В это время свои работы представят мастера со всей России: из Великого и Нижнего Новгорода, Москвы, Кирова, Челябинска и Тюмени.  

Помимо Ижевска, мероприятия также пройдут в санатории «Варзи-Ятчи» в Алнашском районе. Там, в воскресенье, 24 июня стартует Творческая лаборатория.

11:00, 23 июня, 2018
Александра Бобрович
330
0
#культура\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#фестивали\n#мастерство

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Удмуртии сообщили о НЛО

09:55, 17 июня, 2018
9813

В Удмуртии два человека погибли при столкновении грузовика и легковушки

6661
15:44, 19 июня, 2018

Жителей Удмуртии предупредили о сильных дождях

5932
14:34, 19 июня, 2018

Сыр несуществующего производителя нашли в Удмуртии

4449
13:27, 22 июня, 2018

В Удмуртии сертификаты на допобразование детей начнут выдавать с 1 августа

4160
16:25, 18 июня, 2018

Российские профсоюзы предложили смягчить повышение пенсионного возраста для женщин

14:26, 17 июня, 2018
14081

Правительство России может смягчить пенсионную реформу

3603
10:49, 16 июня, 2018

Ребенок погиб после нападения собаки в Коломне

3280
17:35, 18 июня, 2018

Археологи обнаружили в Сибири каменный саркофаг с мумией

3045
15:21, 21 июня, 2018

Владимир Путин может вновь обратиться к Федеральному собранию до конца 2018 года

2698
12:56, 20 июня, 2018

Питон проглотил пожилую женщину в Индонезии

13:38, 16 июня, 2018
93892

Ученые: животные переходят на ночной образ жизни из страха перед людьми

2495
16:45, 16 июня, 2018

Кристина Агилера под видом уличного музыканта спела в метро Нью-Йорка

2487
19:30, 16 июня, 2018

В Германии задержали руководителя компании Audi

2291
15:39, 18 июня, 2018

Кот-предсказатель и выдра-оракул предрекли российским футболистам вторую победу на ЧМ-2018

2191
13:27, 19 июня, 2018

Мультимедиа

Приостановлен монтаж асфальтосмесительной установки в Удмуртии

22 июня, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

22 июня, 2018

Акция «Свеча памяти»

22 июня, 2018