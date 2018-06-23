Посетить мероприятие ижевчане могут в рамках Всероссийской школы ткачества.

Ижевск. Удмуртия. Праздник ткачества начался в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минкультуры.

Увидеть мастерство ткачей каждый житель города может в парке им. Кирова с 10.00 до 16.00. В частности, во время Праздника можно посмотреть весь процесс создания пряжи и детально узнать об одном из способов ее обработки.

Также в рамках мероприятия состоится уникальный флеш-моб «Мелодия тканого полотна». «Одновременно будут работать 20 ткацких станков, заправленных основами с различными техниками ткачества (половик, пестрядь, восьми ремизка, четырех ремизка, браная, различные виды переборной техники, закладная техника, полотняное, ажурное, выборное)», - говорится в сообщении Минкультуры.

Отмечается, что посетить Праздник ижевчане могут в рамках Всероссийской школы ткачества. Она будет проходить в Удмуртии до 28 июня. В это время свои работы представят мастера со всей России: из Великого и Нижнего Новгорода, Москвы, Кирова, Челябинска и Тюмени.

Помимо Ижевска, мероприятия также пройдут в санатории «Варзи-Ятчи» в Алнашском районе. Там, в воскресенье, 24 июня стартует Творческая лаборатория.