Рыцарские турниры, полевая каша и выступление Юты: в Глазове прошел фестиваль «Страж. 12 веков истории»

В рамках проекта состоялось открытие военно-исторического туристического маршрута.

Глазов. Удмуртия. В Глазове 26 и 27 мая прошел фестиваль «Страж. 12 веков истории». Как рассказала директор историко-культурного музея-заповедника «Иднакар» Ольга Арекеева, он проводился в течение 2 дней.

«В первый день солнышко нам благоволило, все было замечательно, провели всё, что хотели, программа на 100% была осуществлена. Мы знаем, что гости были из не только из Глазова и Ижевска, но и из Самары, Санкт-Петербурга, Казани, Перми, Кирова. Возраст был очень разный – приезжали семьями, с детьми, приезжали люди в возрасте», - рассказала Ольга Арекеева.

В субботу, 26 мая, программа фестиваля была очень насыщенной. В частности, в этот день прошел квалификационный экзамен на право ношения черных беретов. В нем приняли участие 37 человек, однако прошли испытания только 8 из них.

«Одновременно шли турниры «Кубок Победы» и «Стрелы Идны», там тоже были очень интересные бои. Отдельно хочется сказать про концертную программу, которая запомнилась всем гостям», - рассказала руководитель музея.

Она отметила, что параллельно состоялось открытие музейного комплекса под открытым небом «Крепость богатыря Идны». Также состоялся запуск военно-исторического туристического маршрута «Страж»: «Первая группа отправилась по маршруту «Страж. 12 веков истории». В нее вошли 20 человек, ехали семьями. Возраст там от 20 до 55 лет. В Ижевске они съездили к казакам, они съездили в музей Калашникова, им показали город оружейников, затем у них была военно-тактическая игра. Отзывы только положительные».

Гости фестиваля могли послушать выступление различных музыкальных коллективов, познакомиться с мифическим существом Нюлэснюня (Дух леса), увидеть военную технику из Пибаньшура, где базируется воинская часть 25850, и технику МЧС, а также попробовать кашу с мясом, которую готовили на полевой кухне.

Главным событием второго дня стали «Батырские игры». Впервые в число батыров вошла представительница прекрасного пола. В нескольких конкурсах она обошла претендентов-мужчин и в итоге заняла третье место.

Руководитель проекта Сергей Ситчихин, председатель Глазовского городское отделения Удмуртского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» отметил, что «Страж» планируется проводить и в дальнейшем: «Для себя мы цифру «I» перед названием фестиваля уже поставили. Первый. Думаю, будет и второй, и третий, и четвертый».

Подробнее о проекте «Страж. 12 веков истории» можно узнать на сайте strazh12.ru и в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».