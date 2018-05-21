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Гербер в Ижевске пройдет 12 июня

08:30, 21 мая, 2018
08:30, 21 мая, 2018
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#культура\n#Ижевск\n#Гербер\n#Удмуртия\n#удмуртская культура\n#праздники
Фото: susanin.news
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Праздничные мероприятия будут организованы в «Березовой роще».

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский национальный праздник «Гербер» в Ижевске состоится 12 июня в парке «Березовая роща». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В 2018 году основной идеей удмуртского праздника станет 100-летие удмуртского движения в России. Для гостей мероприятия будут работать различные площадки, где каждый сможет найти для себя развлечение по душе.

В честь юбилейной даты на главной сцене парка выступит творческий коллектив Государственного академического ансамбля песни и танца Удмуртии «Италмас».

08:30, 21 мая, 2018
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#культура\n#Ижевск\n#Гербер\n#Удмуртия\n#удмуртская культура\n#праздники

 

 

 


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