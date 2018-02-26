В Ижевске стартует третий сезон удмуртской интеллектуальной игры «Шудком»

Первая встреча команд состоится 27 февраля в 19:00.
Ижевск. Удмуртия. Третий сезон удмуртской интеллектуальной игры «Шудком» стартует в Ижевске. Как сообщает пресс-служба Миннаца Удмуртии, первая «битва» команд состоится 27 февраля в 19:00 в баре «Вмясо».
Правила игры просты: необходимо правильно ответить на 27 вопросов, на каждый выделяется одна минута. По результатам всех игр сезона, определяется победитель. И в первом, и во втором сезоне победитель был один – команда «Валамон Паримон». Может, в этом сезоне кому-нибудь удастся ее обыграть?
Напомним, что первое интеллектуальное сражение в «Шудком» состоялось в 2016 году. На сегодняшний день каждая игра собирает более 20 команд.
ШУДКОМ
Пятая интеллектуальная игра "Шудком" ("Играем") прошла в Ижевске. В среду, 30 ноября, горожане, которые знают удмуртский язык и говорят на нем, собрались, чтобы проверить свои знания. /news/2016/12/01/464739#hcq=as8dv4q