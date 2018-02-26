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В Ижевске стартует третий сезон удмуртской интеллектуальной игры «Шудком»

11:20, 26 февраля, 2018
Диана Ворончихина
11:20, 26 февраля, 2018
Диана Ворончихина
312
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#культура\n#общество\n#Ижевск\n#Игра\n#Удмуртия\n#удмуртский язык\n#удмуртские активисты\n#удмуртский мир
Фото: vk.com/shudcom
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Первая встреча команд состоится 27 февраля в 19:00.

Ижевск. Удмуртия. Третий сезон удмуртской интеллектуальной игры «Шудком» стартует в Ижевске. Как сообщает пресс-служба Миннаца Удмуртии, первая «битва» команд состоится 27 февраля в 19:00 в баре «Вмясо».

Правила игры просты: необходимо правильно ответить на 27 вопросов, на каждый выделяется одна минута. По результатам всех игр сезона, определяется победитель. И в первом, и во втором сезоне победитель был один – команда «Валамон Паримон». Может, в этом сезоне кому-нибудь удастся ее обыграть?

Напомним, что первое интеллектуальное сражение в «Шудком» состоялось в 2016 году. На сегодняшний день каждая игра собирает более 20 команд.

ШУДКОМ

Пятая интеллектуальная игра "Шудком" ("Играем") прошла в Ижевске. В среду, 30 ноября, горожане, которые знают удмуртский язык и говорят на нем, собрались, чтобы проверить свои знания. /news/2016/12/01/464739#hcq=as8dv4q

11:20, 26 февраля, 2018
Диана Ворончихина
312
0
#культура\n#общество\n#Ижевск\n#Игра\n#Удмуртия\n#удмуртский язык\n#удмуртские активисты\n#удмуртский мир

 

 

 

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