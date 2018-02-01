Учреждения культуры Удмуртии готовы принять международные парадельфийские игры

Основные площадки игр уже определены.

Ижевск. Удмуртия. Учреждения культуры Удмуртской Республики готовы принять участников вторых международных парадельфийских игр. Об этом журналистам сообщила министр труда и социальной политики Удмуртской Республики Татьяна Чуракова в среду, 31 января.

После совещания в правительстве региона она рассказала: «Уже создан оргкомитет творческого фестиваля. В рамках программы комфортной доступной среды нам удалось оборудовать учреждения культуры таким образом, что представители национального комитета России утвердили наш регион в качестве «родины» вторых международных игр».

Основные площадки игр определены.

«Конкретная информация будет позже, когда учреждения исправят незначительные замечания. Точно могу сказать, что все театры Ижевска будут заполнены участниками парадельфийских игр», - отметила генеральный директор благотворительного фонда «Паралис» Наталья Крель.

Представители оргкомитета отметили, что Удмуртская Республика, как принимающий регион, имеет дополнительные квоты на количество участников.

«У вас серьёзный потенциал. Хочется, чтобы вы показали его с точки зрения национальной культуры», - подчеркнула Наталья Крель. В рамках национальной тематики планируется проведение ежедневного литературно-музыкального салона, посвящённого творчеству Петра Чайковского, на всём протяжении игр.

Отметим, что проведение столь масштабного мероприятия в России стало возможным в результате получения Парадельфийскими играми главного президентского гранта в размере почти 27 млн рублей.

Напомним, что вторые международные парадельфийские игры пройдут в республике в ноябре 2018 года.