  • $ 56.18 ↓
  • € 69.93 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Учреждения культуры Удмуртии готовы принять международные парадельфийские игры

      09:20, 01 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      09:20, 01 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      1060
      0
      #культура\n#инвалиды\n#Удмуртия
      1060
      0

      Основные площадки игр уже определены.

      Ижевск. Удмуртия. Учреждения культуры Удмуртской Республики готовы принять участников вторых международных парадельфийских игр. Об этом журналистам сообщила министр труда и социальной политики Удмуртской Республики Татьяна Чуракова в среду, 31 января.

      После совещания в правительстве региона она рассказала: «Уже создан оргкомитет творческого фестиваля. В рамках программы комфортной доступной среды нам удалось оборудовать учреждения культуры таким образом, что представители национального комитета России утвердили наш регион в качестве «родины» вторых международных игр».

      Основные площадки игр определены.

      «Конкретная информация будет позже, когда учреждения исправят незначительные замечания. Точно могу сказать, что все театры Ижевска будут заполнены участниками парадельфийских игр», - отметила генеральный директор благотворительного фонда «Паралис» Наталья Крель.

      Представители оргкомитета отметили, что Удмуртская Республика, как принимающий регион, имеет дополнительные квоты на количество участников.

      «У вас серьёзный потенциал. Хочется, чтобы вы показали его с точки зрения национальной культуры», - подчеркнула Наталья Крель. В рамках национальной тематики планируется проведение ежедневного литературно-музыкального салона, посвящённого творчеству Петра Чайковского, на всём протяжении игр.

      Отметим, что проведение столь масштабного мероприятия в России стало возможным в результате получения Парадельфийскими играми главного президентского гранта в размере почти 27 млн рублей.

      Напомним, что вторые международные парадельфийские игры пройдут в республике в ноябре 2018 года.

      09:20, 01 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      1060
      0
      #культура\n#инвалиды\n#Удмуртия

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Водитель насмерть замерз на автомобильной трассе в Удмуртии

      17:13, 29 января, 2018
      14334

      Двухлетний ребенок в Воткинске ушел из детского сада в магазин

      5198
      11:56, 25 января, 2018

      Выемка документов прошла в лыжном комплексе Кулаковой в Удмуртии

      4406
      12:05, 30 января, 2018

      Зло во имя добра: в Сарапуле мужчины надругались над знакомым, чтобы проучить его

      4013
      08:30, 30 января, 2018

      Ильдар Бикбулатов покинет пост первого замглавы администрации Ижевска

      3961
      09:36, 26 января, 2018

      В Калининградской области бездомный кот спас ребенка от холода

      14:40, 27 января, 2018
      2603

      Россияне увидят суперлуние и затмение Луны

      2245
      19:21, 30 января, 2018

      Россиянка Дарья Хохлова завоевала титул «Мисс бикини мира»

      2023
      18:10, 28 января, 2018

      Медики запретили летать Елене Летучей

      1992
      14:52, 29 января, 2018

      Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в радиоэфире из-за Сталина

      1970
      09:55, 31 января, 2018

      Бьорндален может поехать на Олимпиаду в составе белорусской сборной по биатлону

      19:24, 26 января, 2018
      2092

      Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

      1850
      18:00, 28 января, 2018

      Основатель IKEA Ингвар Кампрад умер в Швеции

      1650
      16:00, 28 января, 2018

      В США назвали победителей премии Grammy

      1643
      09:38, 29 января, 2018

      В сети появился новый трейлер пятой части «Такси» Люка Бессона

      1641
      11:55, 29 января, 2018

      Мультимедиа

      В Ижевске наблюдали затмение суперлуны

      Удмуртия в минуту: ремонт дорог и похолодание в регионе

      31 января, 2018

      Удмуртия в минуту: выемка документов на СОЛК имени Кулаковой и явка на выборах президента

      30 января, 2018