Музей истории религий и национальностей Прикамья откроют в Сарапуле

Ранее проект получил поддержку от Фонда президентских грантов на сумму более 10 млн рублей.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле 6 февраля торжественно откроют музей истории религий и национальностей Прикамья. Об этом сообщает пресс-служба ижевской епархии.

Как рассказал корреспонденту «Сусанина» древлехранитель Сарапульской епархии Виктор Ерастов, музей находится в здании бывшей пушкинской церковно-приходской школы. Для посетителей созданы 4 выставочных зала, постоянно действующая экспозиция зала христианства и ислама.

Также в музее можно увидеть выставки традиционных народов Прикамья: удмуртов, марийцев, башкир, татар и русских. Гостям покажут карты национальностей 19 века, карты вероисповеданий и карту, как менялась Сарапульская епархия последние 150 лет. В музее откроется и трапезная часть, где организаторы планируют проводить обучающие занятия по кухне народов Прикамья.

Отметим, накануне, митрополит Викторин передал для музея богослужебные облачения правящих архиереев Удмуртии. Наибольшую ценность из них представляет митра митрополита Николая, сделанная вручную мастерами Почаевской лавры. Также 29 января Имам подарил музею Коран 19 века.

Напомним, проект реализуется на средства президентского гранта. Музей стал победителем по направлению «Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия» и получил на своё воплощение почти 10,3 млн рублей.

Кроме того, 6 февраля на храме Ксении Петербургской откроется тактильный барельеф. Инвалиды по зрению смогут представить в своем воображении лики святых, прикасаясь к резным картинам. Проект по созданию и размещению барельефов также выиграл президентский грант на сумму около 9,8 млн рублей.

«В Сарапуле более 600 инвалидов по зрению, из них около 60 человек слепоглухонемые», рассказал Виктор Ерастов.

Всего в рамках проекта запланировано установить 14 таких барельефов. Изготовлением картин занимаются мастера из Златоуста. Как сообщил древлехранитель, проект планировался уже давно, однако епархия не могла найти исполнителей.