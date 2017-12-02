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      Темой «Большого удмуртского диктанта» станет творчество Кузебая Герда

      10:00, 02 декабря, 2017
      Анна Торхова
      10:00, 02 декабря, 2017
      Анна Торхова
      288
      0
      #Ижевск\n#Кузебай Герд\n#Удмуртия
      Фото: wikipedia.org
      288
      0

      В 2018 году исполняется 120 лет со дня рождения писателя.

      Ижевск. Удмуртия. Темой«Большого удмуртского диктанта» в 2018 году станет 120-летие со дня рождения Кузебая Герда. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Дома дружбы народов.

      Текст диктанта напишет литературовед и журналист Александр Шкляев. Он несколько лет занимается изучением биографии удмуртского драматурга и общественного деятеля Кузебая Герда.

      Традиционно мероприятие состоится 14 апреля, в один день со всероссийским «Тотальным диктантом».

       

      10:00, 02 декабря, 2017
      Анна Торхова
      288
      0
      #Ижевск\n#Кузебай Герд\n#Удмуртия

       

       

       

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