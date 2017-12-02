Темой «Большого удмуртского диктанта» станет творчество Кузебая Герда

В 2018 году исполняется 120 лет со дня рождения писателя.

Ижевск. Удмуртия. Темой«Большого удмуртского диктанта» в 2018 году станет 120-летие со дня рождения Кузебая Герда. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Дома дружбы народов.

Текст диктанта напишет литературовед и журналист Александр Шкляев. Он несколько лет занимается изучением биографии удмуртского драматурга и общественного деятеля Кузебая Герда.

Традиционно мероприятие состоится 14 апреля, в один день со всероссийским «Тотальным диктантом».