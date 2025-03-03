Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ижевск несбывшийся Лонгрид Indoor-реклама: что это? Лонгрид Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид

Врио директора Корпорации развития Удмуртии стала Валерия Антоненко

10:45, 03 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Врио директора Корпорации развития Удмуртии стала Валерия Антоненко
10:45, 03 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
431
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Корпорация развития Удмуртии
Источник фото: madeinudmurtia.ru
431
0

Предыдущий руководитель покинул пост. 

Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющим обязанности директора Корпорации развития Удмуртии стала Валерия Антоненко, ранее занимавшая пост замруководителя учреждения. Информация размещена на сайте madeinudmurtia.ru. 

Напомним, прежний руководитель Корпорации Фаниль Мандиев покинул пост в конце февраля 2025 года, проработав с ноября 2023 года. 

Врио руководителя Корпорации развития Удмуртии назначена Валерия Антоненко.

Наша справка: Валерия Михайловна Антоненко родилась в 1985 году в Ижевске. Имеет высшее образование по специальности «Юриспруденция. Гражданское право» и степень кандидата юридических наук. Является руководителем Центра поддержки экспорта Удмуртской Республики. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

10:45, 03 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
431
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Корпорация развития Удмуртии