Предыдущий руководитель покинул пост.
Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющим обязанности директора Корпорации развития Удмуртии стала Валерия Антоненко, ранее занимавшая пост замруководителя учреждения. Информация размещена на сайте madeinudmurtia.ru.
Напомним, прежний руководитель Корпорации Фаниль Мандиев покинул пост в конце февраля 2025 года, проработав с ноября 2023 года.
Врио руководителя Корпорации развития Удмуртии назначена Валерия Антоненко.
Наша справка: Валерия Михайловна Антоненко родилась в 1985 году в Ижевске. Имеет высшее образование по специальности «Юриспруденция. Гражданское право» и степень кандидата юридических наук. Является руководителем Центра поддержки экспорта Удмуртской Республики.
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