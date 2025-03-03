Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющим обязанности директора Корпорации развития Удмуртии стала Валерия Антоненко, ранее занимавшая пост замруководителя учреждения. Информация размещена на сайте madeinudmurtia.ru.

Напомним, прежний руководитель Корпорации Фаниль Мандиев покинул пост в конце февраля 2025 года, проработав с ноября 2023 года.

Врио руководителя Корпорации развития Удмуртии назначена Валерия Антоненко.

Наша справка: Валерия Михайловна Антоненко родилась в 1985 году в Ижевске. Имеет высшее образование по специальности «Юриспруденция. Гражданское право» и степень кандидата юридических наук. Является руководителем Центра поддержки экспорта Удмуртской Республики.