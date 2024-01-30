Стало известно, кому «Мечел» продал порт в Камбарке

Камбарка. Удмуртия. «Интерфакс» выяснил, кто стал новым владельцем порта в Камбарке. Во вторник, 30 января, издание опубликовало информацию о журналистском расследовании, выяснив, что «Мечел» ещё в конце 2023 года продал один из крупнейших в Камском речном бассейне порт.

Напомним, накануне первый вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова сообщила о продаже порта, не называя нового владельца.

«Интерфакс» сообщает, что факт того, что АО «Порт "Камбарка"» больше не входит в группу «Мечел», раскрыт в списке аффилированных лиц, принадлежащих металлургической компании ПАО «Кузбассэнергосбыт». Также источник в отрасли сообщил изданию, что новый собственник порта находится в партнёрских отношениях с «Уралкалием». Другой собеседник агентства сказал, что покупатель связан с пермским ООО «АйЭтЭм», специализирующимся на торговле зерном.

Гендиректор «АйЭтЭм» Раиса Муратшина в беседе с корреспондентом «Интерфакса» подтвердила, что возглавляемая ею компания стала покупателем порта, но не назвала условия сделки.

По данным ЕГРЮЛ, в декабре 2023 года АО «Порт "Камбарка"» возглавил Александр Матлин (до этого управляющей компанией порта был «Мечел-Транс»). Матлин владеет 50% «АйЭтЭм», а также является гендиректором и совладельцем ООО «Уралсоль», которое занимается поставками на внутренний рынок технической соли производства «Уралкалия». Представители «Мечела» и «Уралкалия» отказались от комментариев «Интерфаксу».

Напомним, что собственником этого порта «Мечел» стал в 2005 году, купив 90,4% уставного капитала (95,4% обыкновенных акций) за 97 млн рублей. На момент покупки порт находился в процессе банкротства.

Пока что порт специализируется на перевалке угля, щебня, песка, глинозёма, слябов, заготовки, металлопроката, трубной продукции. Через этот порт грузы направляются в сторону Балтийского и Каспийского морей, а также Черноморско-Средиземноморского бассейна. Железнодорожные пути порта по отдельной ветке примыкают к Транссибирской магистрали. Протяжённость внутренних ж/д путей позволяет одновременно ставить на погрузку до 80 вагонов.