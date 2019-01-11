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Александра Прасолова вновь назначили бизнес-омбудсменом Удмуртии

11:50, 11 января, 2019
Дмитрий Стрелков
11:50, 11 января, 2019
Дмитрий Стрелков
914
0
#бизнес\n#Ижевск\n#власть\n#Удмуртия
914
0

Его полномочия продлятся до конца 2023 года.

Ижевск. Удмуртия. Александра Прасолова назначили уполномоченным по защите прав предпринимателей в Удмуртии. Соответствующий указ за подписью главы региона Александра Бречалова опубликовали на официальном сайте руководства республики в пятницу, 11 января.

Отметим, что согласно тексту указа №237, датированного 27 декабря 2018 года, Прасолов был освобождён от должности «в связи с истечением срока трудового договора». Указом №238 того же дня Александр Прасолов назначен бизнес-омбудсменом Удмуртии с 28 декабря 2018 года по 27 декабря 2023 года.

Напомним, в середине ноября 2018 года Прасолова освободили от должности, но предложили осуществлять полномочия до вступления на пост вновь назначенного бизнес-омбудсмена.

11:50, 11 января, 2019
Дмитрий Стрелков
914
0
#бизнес\n#Ижевск\n#власть\n#Удмуртия

 

 

 


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