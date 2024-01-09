Бизнес-омбудсмен Удмуртии Александр Прасолов покинет пост

Ижевск. Удмуртия. Уполномоченный по правам предпринимателей в Удмуртии Александр Прасолов сообщил о том, что его трудовой контракт закончился. Об этом он заявил в телеграм-канале предпринимателей Удмуртии.

«Уважаемые предприниматели, 27 декабря 2023 года закончился мой контракт уполномоченного по защите прав предпринимателей в УР. Благодарю Вас за оказанное доверие», — написал Прасолов.

Также он добавил, что продолжит исполнять обязанности бизнес-омбудсмена до назначения на этот пост нового человека.



Отметим, что уполномоченный по правам предпринимателей назначается на 5 лет. Один человек не имеет права занимать этот пост более чем два срока подряд.

Напомним, с октября 2019 года по 21 февраля 2020 года Прасолова отстраняли от должности из-за сомнений в достоверности предоставленных им сведений о доходах за период 2016-2018 годов.