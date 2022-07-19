В Удмуртии стартовал прием заявок на получение субсидий при строительстве модульных отелей

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовал конкурс на получение субсидий на строительство модульных отелей. Победителям компенсируют половину затрат на возведение домиков для туристов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, Удмуртия получила 150 млн рублей на поддержку индустрии гостеприимства. Эти средства будут направлены на развитие сети мини-отелей в туристически привлекательных уголках республики. Планируется, что до конца года в республике будет построено 100 гостиничных модулей.

Субсидии выделяются по результатам конкурса, в нем могут принять участие как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Финансирование проекта будет проходить на паритетной основе: 50% от стоимости строительства – это средства заинтересованного бизнеса, вторую половину покроет государственная субсидия.

Размер субсидии обозначен в пределах от 10 до 30 млн рублей. Каждый мини-отель должен представлять собой комплекс не менее чем из 10 номеров со всеми удобствами, пригодными для круглогодичного проживания и построенными из сертифицированных быстровозводимых конструкций.

Конкурс проводит агентство по туризму Удмуртии. Как рассказала руководитель агентства Юлия Бадаш, организаторы открыты для любых предложений со стороны предпринимателей, однако при отборе будут учитываться как оригинальность, так и перспективность проекта.

«Где строить – предлагает бизнес. Это могут быть уже и действующие туробъекты, но особенно комиссии будут интересны новые локации, куда не ступала нога туриста. Также будем учитывать развитость туристической инфраструктуры на территории предполагаемой стройки: возможности для активного отдыха, отдыха с детьми, кафе, подъездные пути», – отметила Юлия Бадаш.

Заявки на участие в проекте принимаются до 29 июля 2022 года включительно. Необходимый список документов и подробные условия получения субсидии можно найти на сайтах правительства региона и корпорации развития Удмуртской Республики.