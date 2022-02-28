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В «Ижавиа» прокомментировали отмену рейсов из Санкт-Петербурга в Челябинск

18:01, 28 февраля, 2022
Андрей Бирюков
В «Ижавиа» прокомментировали отмену рейсов из Санкт-Петербурга в Челябинск
18:01, 28 февраля, 2022
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Санкт-Петербург\n#Челябинск\n#Ижавиа\n#региональная авиация
Фото: пресс-служба АО «Ижавиа»
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Это связано с нестабильной обстановкой в мире.

Ижевск. Удмуртия. Авиакомпания «Ижавиа» прекращает полёты по маршруту Санкт-Петербург — Челябинск — Санкт-Петербург. О причинах такого решения «Сусанину» рассказали в пресс-службе предприятия.

Рейсы из Санкт-Петербурга в Челябинск и обратно от «Ижавиа» начали выполняться в конце декабря 2021 года. Планировалось, что они повысят пассажиропоток авиакомпании и помогут увеличить парк воздушных судов предприятия. Однако в понедельник, 28 февраля, было объявлено об отмене перелётов. Причина тому — сложная геополитическая ситуация, которая мешает расширить авиапарк самолётами Boeing 737-800.

Пока обстановка в мире не наладится, предприятие возвращает самолёт в Ижевск, где все борты компании будут включены в резерв. В случае, если основной борт не сможет вылететь, его сразу смогут заменить другим.

При этом с полётами в Москву, Санкт-Петербург и Сочи из Ижевска и обратно ничего не изменится. Они продолжат летать по прежнему расписанию.

Напомним, ранее стало известно об отмене рейсов из столицы Удмуртии в Самару и Краснодар.

18:01, 28 февраля, 2022
Андрей Бирюков
242
0
#Удмуртия\n#Санкт-Петербург\n#Челябинск\n#Ижавиа\n#региональная авиация