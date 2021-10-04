В Удмуртии работодателям, принимающим людей через Центры занятости, продлили сроки получения субсидий

Также увеличили и время подачи заявления — до 15 декабря 2021 года.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии работодатели продолжат получать господдержку при приеме на работу человека через Центры занятости. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования по Удмуртии.
Программу субсидирования запустили в марте 2021 года и продолжат до конца этого года. В ее рамках работодатели получают деньги за трудоустройство безработных. Господдержка составляет три минимальных размера оплаты труда, увеличенным на коэффициент, сумму страховых взносов и количество новых работников.
Первый платёж поступает через месяц после трудоустройства безработного, второй – через три месяца, третий — через полгода.
Ранее субсидия выдавалась только в том случае, когда безработный был зарегистрирован в службах занятости до 2020 года. Теперь этот срок продлили до 1 августа 2021 года.
Также, благодаря изменениям в программе субсидирования, работодатели могут получить господдержку за принятие на работу выпускников колледжей и вузов, завершивших обучение в 2020 году, инвалидов, многодетных родителей и одиноких родителей с детьми-инвалидами.
Кроме того, до 15 декабря продлили срок принятия заявлений на получение субсидии.
Для получения господдержки, работодатель должен обратиться в центр занятости, чтобы найти нужных ему специалистов. Подобрать сотрудников можно на портале «Работа в России». Через месяц после трудоустройства, он направляет заявление в Фонд социального страхования через систему «Соцстрах» в котором указываются данные принятых на работу безработных граждан.
Чтобы участвовать в программе есть некоторые критерии для работодателей:
- отсутствие долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов;
- не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
- отсутствие задолженностей по заработной плате;
- сотрудники нанимаются на полный рабочий день;
- зарплата не ниже МРОТ;
- сотрудники не должны быть зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя и главы фермерского хозяйства. К нему также не должны применять режим «Налог на профессиональный доход».
Полный перечень требований к работодателю изложен в пункте 5 правил, утвержденных Постановлением Правительства России №362.
После первого месяца работы, трех и полугода после трудоустройства безработного, Фонд социального страхования проверяет работодателя и идентификацию трудоустроенных граждан.
Субсидия выплачивается в течение 10 рабочих дней после подачи заявления. В случае отказа работодателя уведомляют в течение этого же срока.