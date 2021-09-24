Новый проект для развития бизнеса на селе «Быстрый старт» запустят в Удмуртии

Пилотной зоной проекта станет Малопургинский район.

Ижевск. Удмуртия. Новый проект для сельских поселений «Быстрый старт» планируют запустить в Удмуртии. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, в рамках Года села в районах региона создадут пространства для бизнеса, где местные жители смогут воспользоваться различными бытовыми услугами и купить необходимые товары.

Отмечается, что проект предполагает создание новых рабочих мест и вовлечение местного населения в бизнес-сообщество региона.

«Такие пространства будут созданы для развития бизнеса и инфраструктуры в сельских поселениях Удмуртии. Это могут быть спортивные секции и детские игровые комнаты, пекарни и буфеты, услуги по пошиву одежды и ремонту обуви, парикмахерские, маникюрные студии и другие товары и услуги, востребованные на селе», — сказала директор АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» Динара Алпашаева.

Она пояснила, что предприниматели, у которых есть бизнес, адаптируемый под сельскую территорию, или помещения в сельских районах, подходящие под открытие бизнеса, могут подать заявку на включение их в специальную онлайн-витрину на сайте Корпорации развития. В ней будет собран список помещений под аренду, а также список франшиз и готовых проектов предпринимателей, которые можно открыть на селе.

Чтобы попасть на онлайн-витрину, необходимо заполнить заявку по ссылке и выбрать подходящую категорию: «Франшиза», «Филиал», «Помещение в аренду». Важно, чтобы бизнес не был связан с алкогольной или табачной продукцией, а помещения имели проведенные коммуникации, чистовой ремонт фасада здания и внутренних помещений.

Пилотным районом «Быстрого старта» станет Малопургинский район, официальное открытие проекта запланировано на осень 2021 года.