Он является почётным гражданином Удмуртской Республики.



Ижевск. Удмуртия. «Удмуртнефть» стало носить имя Валентина Кудинова. Он руководил компанией в 1973-1996 годах. Об этом сообщает «Интерфакс».

С 8 июля предприятие имеет новое название: ПАО «Удмуртнефть» имени В. И. Кудинова.

Валентин Кудинов является почётным гражданином Удмуртской Республики. Его называют основателем нефтяной промышленности Удмуртии. В честь него названа улица в Ижевске.

Наша справка:

Валентин Иванович Кудинов родился 24 мая 1931 года в селе Ново-Павловка Большеглушицкого района Куйбышевской области.

Почти вся его трудовая биография связана с нефтяной промышленностью.

В 1973 году он возглавил отряд первооткрывателей и разработчиков подземных кладовых Удмуртии, стоял у истоков создания отрасли, во многом определяющей сейчас развитие экономики нашего края, уровень благосостояния каждого его жителя.

За 23 года его руководства объединением «Удмуртнефть» в Удмуртии впервые в стране были разработаны и внедрены новые технологии добычи нефти повышенной вязкости, позволившие увеличить отдачу пластов.

Валентин Иванович был инициатором и организатором нефтяного факультета в УдГУ.