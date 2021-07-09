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«Удмуртнефть» стало носить имя Валентина Кудинова

11:20, 09 июля, 2021
Андрей Бирюков
«Удмуртнефть» стало носить имя Валентина Кудинова
11:20, 09 июля, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Удмуртнефть\n#нефть
Фото: ПАО «Удмуртнефть»
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Он является почётным гражданином Удмуртской Республики.

Ижевск. Удмуртия. «Удмуртнефть» стало носить имя Валентина Кудинова. Он руководил компанией в 1973-1996 годах. Об этом сообщает «Интерфакс». 

С 8 июля предприятие имеет новое название: ПАО «Удмуртнефть» имени В. И. Кудинова.

Валентин Кудинов является почётным гражданином Удмуртской Республики. Его называют основателем нефтяной промышленности Удмуртии. В честь него названа улица в Ижевске.

Наша справка: 

Валентин Иванович Кудинов родился 24 мая 1931 года в селе Ново-Павловка Большеглушицкого района Куйбышевской области. 

Почти вся его трудовая биография связана с нефтяной промышленностью. 

В 1973 году он возглавил отряд первооткрывателей и разработчиков подземных кладовых Удмуртии, стоял у истоков создания отрасли, во многом определяющей сейчас развитие экономики нашего края, уровень благосостояния каждого его жителя. 

За 23 года его руководства объединением «Удмуртнефть» в Удмуртии впервые в стране были разработаны и внедрены новые технологии добычи нефти повышенной вязкости, позволившие увеличить отдачу пластов. 

Валентин Иванович был инициатором и организатором нефтяного факультета в УдГУ.

11:20, 09 июля, 2021
Андрей Бирюков
195
0
#Удмуртия\n#Удмуртнефть\n#нефть