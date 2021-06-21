Только 3,5% работников торговли и сферы услуг в Удмуртии привились от коронавируса

В республике намерены привить еще более полумиллиона человек.

Ижевск. Удмуртия. Прививку от коронавируса поставили 3,5% сотрудников сферы торговли и услуг. Такую статистику на аппаратном совещании в понедельник, 21 июня, представила заместитель председателя Госсовета Удмуртской Республики Надежда Михайлова.

По данным регионального оперштаба, на утро 21 июня привито 146 798 человек. Из них 114 584 жителя получили второй компонент. В среднем в республике ежедневно вакцину от ковида ставят 1,9 тыс. человек. Глава Удмуртии Александр Бречалов потребовал довести этот показатель до 5-6 тыс. человек в сутки.

Надежда Михайлова напомнила, что популяционный иммунитет формируется после того, как будут привиты 60% жителей. В Удмуртии этот показатель 21% — это те люди, которые поставили хотя бы один компонент. Полностью привиты 16,8%.

Медики привиты на 45,9%, работники сферы энергетики – на 38,3%, студенты – на 34,7%, работники образования – на 30,6%, работники соцобслуживания – на 23,5%, торговля и услуги – 3,5%, волонтеры – 0,4%.

По словам Михайловой, в Удмуртии предстоит привить еще более полумиллиона человек. Планируется, что в ближайшее время поставить вакцину можно будет в день обращения.