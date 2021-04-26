Команда Удмуртского филиала Т Плюс вышла в финал международного чемпионата CASE-IN

В отборочном этапе по Приволжскому федеральному округу команда «Неслучайные люди» заняла второе место.

Ижевск. Удмуртия. Команда Удмуртского филиала Т Плюс «Неслучайные люди» вышла в финал Лиги молодых специалистов Международного инженерного чемпионата CASE-IN, заняв второе место в отборочном этапе по Приволжскому федеральному округу. Теперь она выступит во всероссийском финале Чемпионата (входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и охватывает вопросы перспективного развития ТЭК и минерально-сырьевого комплекса).

Участниками этапа Лиги молодых специалистов CASE-IN по ПФО стали 15 команд. В онлайн-формате они представили на суд жюри решения общеотраслевого кейса: «Устойчивое развитие в постковидный период».

На примере компании «Т Плюс» команда разработала и презентовала решение, суть которого в необходимости глубокой и системной модернизации инфраструктуры теплоснабжения как главного фактора дальнейшего развития отрасли. Одна из ключевых задач этого процесса – переход на автоматизацию и безлюдные технологии производства, транспорта и сбыта энергоресурсов. Предложенные в проекте преобразования направлены не только на повышение технико-экономических показателей работы энергокомпании, но и на улучшение экологии и качества обслуживания жителей.

По итогам защиты кейса «Неслучайные люди» уступили победителю отборочного этапа чемпионата всего 0,85 баллов. В июне команде из Удмуртии предстоит решать новые задачи в сфере энергетики – она примет участие в финале CASE-IN в Москве, где представит Т Плюс в Лиге молодых специалистов и поборется за звание лидера.